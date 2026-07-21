Trimbos vindt online verkoop medicijnen zorgelijk

Het Trimbos-instituut gaat nieuw onderzoek doen naar zelfmedicatie. Het gaat hierbij om mensen die online medicatie kopen, zonder toezicht van een arts. Het Trimbos wil achterhalen hoe groot deze groep is en waarom mensen hun heil zoeken bij online medicatie, meldt de NOS.

Het Trimbos deed eerder al onderzoek naar het online aanbod van deze middelen, maar er is volgens het instituut nog geen helder beeld van wie de mensen zijn die hiervan gebruikmaken en waarom ze dit doen. “Het kan zijn dat deze mensen wel zorg hebben gehad van een arts, maar uit beeld zijn verdwenen”, zegt Laura Smit-Rigter. Zij is landelijk coördinator van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem van het Trimbos-instituut.

Het Trimbos wil kijken hoe deze gebruikers weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. “Maar het kan ook zijn dat het om mensen gaat die geen vertrouwen hebben in de zorg.” Het Trimbos voert dit onderzoek uit in opdracht van minister van Volksgezondheid Sophie Hermans. (ANP)