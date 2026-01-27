‘Langdurig gebruik protonpompremmers verhoogt kans op maagkanker niet’

Dit blijkt uit onderzoek uit Scandinavië dat is gepubliceerd in het British Medical Journal (BMJ).

Protonpompremmers, zoals ompeprazol, pantoprazol en esomeprazol verminderen de maagzuurproductie.

Maagkanker

De vrees dat behandeling met protonpompremmers tot maagkanker zou kunnen leiden, bestaat al sinds de jaren ‘80, toen deze medicijnen op de markt kwamen. Drie recente meta-analyses tonen een ongeveer tweevoudige toename van het risico op maagkanker bij gebruik van protonpompremmers. Deze onderzoeken kennen echter diverse methodologische beperkingen, waardoor dit mogelijke verband onzeker blijft. Daarom hebben de Scandinavische onderzoekers een nieuw onderzoek opgezet.

Zij deden een populatiegebaseerd case-control onderzoek met behulp van prospectief verzamelde gegevens uit meerdere complete landelijke registers in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland en IJsland. Deelnemers waren patiënten met maagadenocarcinoom, die elk qua leeftijd, geslacht, kalenderjaar en land overeenkwamen met tien controlepersonen die willekeurig werden geselecteerd uit de gehele bevolking van elk land.

Protonpompremmers

De studie omvatte 17.232 mensen met adenocarcinoom en 172.297 controlepersonen. Langdurig gebruik (langer dan een jaar) van protonpompremmers kwam voor bij 1766 (10,2 procent) gevallen en 16.312 (9,5 procent) controles. De onderzoekers vonden geen verband tussen langdurig gebruik van protonpompremmers en adenocarcinoom.

Er werden daarnaast meerdere bronnen van fouten geïdentificeerd die tot een vals-positief verband leidden: inclusie van protonpompremmersgebruik kort voor de diagnose van maagadenocarcinoom, kortdurend gebruik van protonpompremmers, cardia-adenocarcinoom en het ontbreken van correctie voor Helicobacter pylori- gerelateerde variabelen.