Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Financiën
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Dure vermoeidheidsmedicijnen uitgesloten van onderzoek

Beloftevolle medicijnen tegen het chronisch vermoeidheidssyndroom kunnen niet worden onderzocht omdat ze te duur zijn. Dat meldt de Volkskrant.

ZonMw, dat namens de overheid onderzoeksgeld verstrekt, geeft wetenschappers momenteel alleen geld als ze middelen testen die van het patent af zijn. Dat moet hoge kosten en juridische problemen voorkomen.

ME/CVS

Nederland telt naar schatting 30 tot 40 duizend patiënten met ME/CVS, een raadselachtig ziektebeeld dat wordt gekenmerkt door ernstige vermoeidheid en cognitieve problemen. Na jarenlange druk van patiënten heeft de overheid een onderzoeksprogramma opgezet: er is 3,5 miljoen euro beschikbaar om uit te zoeken of bestaande medicijnen baat hebben. Succesvolle middelen zouden ook patiënten met postcovid kunnen helpen.

Kansrijke medicijnen

Op verzoek van ZonMw is vorig jaar met hulp van artsen, wetenschappers en patiënten een lijst opgesteld van tientallen kansrijke medicijnen. Nu de subsidies moeten worden toegekend blijkt dat veel medicijnen op die lijst helemaal niet voor onderzoeksgeld in aanmerking komen, omdat er nog een patent op rust. (ANP)

Reageer op dit artikel
  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties