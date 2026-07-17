P-index voorlopig offline na sommatie Z-Index

De landelijke geneesmiddelendatabank Z-Index heeft verzekeraar VGZ gesommeerd de publicatie via de P-index te staken. De P-index, een hulpmiddel waarmee verzekeraars meer eenduidig informatie over het preferentiebeleid delen met apotheken, was pas deze maand gelanceerd. “Hoewel deze sommatie voor ons rauw op het dak komt, hebben wij gehoor gegeven aan het verzoek”, zegt Chief Health Officer Cas Ceulen van verzekeraar VGZ en portefeuillehouder farmacie van Zorgverzekeraars Nederland.

De P-index moest onduidelijkheid aan de apothekersbalie wegnemen over welke preferente geneesmiddelen op dat moment beschikbaar zijn. De P-index wordt door alle verzekeraars gedragen en VGZ is de initiatiefnemer. Volgens de landelijke geneesmiddelendatabank Z-Index is de P-index echter in strijd met de licentievoorwaarden, raakt de voorziening aan intellectuele eigendomsrechten en kan deze leiden tot onduidelijkheid over welke informatie leidend is. Daarom vraagt de Z-Index om de verdere testfase niet openbaar toegankelijk te laten plaatsvindenen dat de publicatie van de bestanden door de P-index moet worden gestaakt.

Testfase offline

Dat besluit roept vooral verbazing op bij de initiatiefnemers. Ceulen: “Er zijn op dit moment geen actuele lijsten beschikbaar op P-index en de verdere testfase vindt voorlopig niet openbaar plaats. Dat doen wij niet omdat wij afstand nemen van het doel van het initiatief, maar omdat we zorgvuldig willen omgaan met de bezwaren die Z-Index naar voren brengt. Tegelijkertijd hebben wij Z-Index verzocht om de benodigde licentie beschikbaar te stellen, zodat de P-index op rechtmatige wijze kan worden voortgezet en apotheken zo snel mogelijk kunnen worden voorzien van actuele en relevante informatie. Wij blijven ons inzetten voor een oplossing die aansluit bij de behoefte in de praktijk: zorgprofessionals sneller informeren, zodat zij patiënten beter en efficiënter kunnen helpen.”

De aanleiding voor de ontwikkeling van de P-index komt rechtstreeks uit de praktijk. Apothekersassistenten krijgen dagelijks vragen van patiënten over geneesmiddelen die niet leverbaar zijn, vervangen moeten worden of waarvan de situatie tussentijds verandert. Dat leidt tot extra uitzoekwerk, telefoontjes en administratieve handelingen aan de balie. Door informatie sneller en overzichtelijker beschikbaar te maken, kan een deel van dat onnodige gedoe worden voorkomen.