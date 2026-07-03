‘Europese landen onderhandelen in het duister over prijzen dure medicijnen’

Europese landen sluiten steeds vaker geheime prijsafspraken met farmaceuten over dure geneesmiddelen, waaronder kankermedicijnen. Hierdoor hebben overheden geen idee wat buurlanden werkelijk betalen en onderhandelen zij blind, stelt KWF Kankerbestrijding op basis van nieuw onderzoek van het European Fair Pricing Network (EFPN) in dertien landen. Zij pleiten daarom voor meer Europese transparantie om verspilling van belastinggeld te voorkomen.

Tussen 2018 en 2022 steeg het aantal geheime prijsafspraken in zeven van de dertien onderzochte landen met gemiddeld 65 procent. In België zelfs met 250 procent. Omdat farmaceuten geheimhouding eisen in ruil voor korting op de officiële prijs, lopen de bedongen kortingen per land sterk uiteen. Zo krijgt Duitsland gemiddeld 14 procent korting over alle geheime afspraken, terwijl België uitkomt op 54 procent.

Hoge korting

Nederland realiseert met gemiddeld 46 procent een relatief hoge korting. Toch plaatst KWF-directievoorzitter Dorine Manson daar kanttekeningen bij. Volgens haar zegt dit percentage weinig zolang een referentiepunt ontbreekt en onduidelijk is voor welke middelen de korting geldt. Het risico bestaat dat publiek geld hierdoor niet optimaal wordt besteed.

KWF eist niet dat individuele contracten openbaar worden gemaakt, omdat dit onderhandelingen kan schaden. Wel roept de organisatie Europese beleidsmakers op om in de Europese transparantierichtlijn te verankeren dat landen geanonimiseerde overzichten publiceren, bijvoorbeeld per aandoening of type medicijn. Volgens KWF gaan vertrouwelijkheid en algemene openheid prima samen. Dit moet uiteindelijk leiden tot eerlijkere prijzen en een betaalbaar zorgsysteem voor iedereen.