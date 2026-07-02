Zorgverzekeraars delen informatie over preferentiebeleid sneller

De P-index wordt door alle verzekeraars gedragen en VGZ is de initiatiefnemer. “We reageren met dit initiatief op de situatie rondom medicijnentekorten”, zegt Chief Healthcare Officer Cas Ceulen van VGZ. “Er is in die context behoorlijk wat discussie geweest over wat nou de redenen zijn voor die medicijntekorten. Er werd door verschillende partijen gesteld dat het lag aan het preferentiebeleid. Wij denken daar als verzekeraars anders over. Tegelijkertijd hebben we ons preferentiebeleid wel op een heleboel vlakken aangescherpt. We hebben bijvoorbeeld veiligheidsvoorraden aangelegd en geven distributievergoedingen, maatregelen die bij elkaar misschien wel 100 miljoen euro per jaar extra kosten.”



Bij het preferentiebeleid vergoeden zorgverzekeraars binnen een groep gelijkwaardige geneesmiddelen meestal één of enkele voorkeursmerken.

Hogere frequentie

Naast de bovengenoemde aanpassingen hebben de verzekeraars nu de informatievoorziening aangescherpt voor apothekers over de beschikbaarheid van medicijnen. Bestuurder zorg Rogier van der Hooft van CZ vult aan: “Die informatievoorziening loopt via de zogenoemde G-standaard. Dat is software die eens in de vier weken wordt geüpdatet en waarin apothekers kunnen zien of bepaalde medicijnen beschikbaar zijn. Maar vier weken is best een lange tijd en in de tussentijd konden apothekers vaak niet aan hun klanten vertellen welk middel preferent is. De P-index moet hier een oplossing voor bieden want die geeft de uniforme informatie over alle preferente middelen met een veel hogere frequentie.”

Apothekers hebben straks minder zoekwerk en sneller duidelijkheid bij wijzigingen, vooral bij dreigende tekorten. “Apothekers kunnen een klant bij een tekort direct vertellen welk ander preferent medicijn wél beschikbaar is en dat die ook vergoedt zijn door hun verzekeraar bijvoorbeeld. Doordat iedere apotheek makkelijk kan inloggen op de P-index waar die informatie gebundeld en actueel verkrijgbaar is, hopen we ook dat er minder vraagtekens zijn aan de balie over waarom een bepaald middel tijdelijk niet beschikbaar is.”