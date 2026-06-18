Ruim 100 miljoen euro voor bereikbaarheid Katwijk rond Eli Lilly

Enkele uren voordat de gemeenteraad van Katwijk een voorlopig besluit neemt over de komst van een grote medicijnfabriek van Eli Lilly, hebben de gemeente, het Rijk en de provincie Zuid-Holland een akkoord bereikt over onder meer de financiële voorwaarden. De overheden investeren gezamenlijk ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied waar onder meer de fabriek moet komen. Twee weken geleden werd duidelijk dat de gemeenteraad harde garanties eist, anders willen de meeste partijen sowieso geen toestemming geven.

De gemeente draagt 31 miljoen euro bij aan maatregelen om de verkeersdruk te verminderen op de provinciale weg N206 tussen Leiden en Katwijk, specifiek rond de kruising met de Molentuinweg. Het Rijk en de provincie leggen samen 72 miljoen in. Langs de N206 moet niet alleen een fabriek van de Amerikaanse farmaceut komen, maar ook duizenden woningen.

Gemeenteraad

De Katwijkse raad beslist donderdagavond of het een voorlopig positief advies geeft voor de vergunningaanvraag van Eli Lilly. In het najaar moet dan een definitief besluit vallen. Katwijk laat tussendoor een ‘second opinion’ uitvoeren, om onder meer alle onderzoeken van Eli Lilly te laten toetsen. Daarbij is specifieke aandacht voor de veiligheid, de waterkwaliteit en de oevers van het Valkenburgse Meer.

Pillenfabriek

De bijna 40 meter hoge pillenfabriek moet gebouwd worden aan de noordkant van de recreatieplas, waar vorig jaar een oever inzakte als gevolg van zandwinning in het meer. Inwoners van Katwijk en ook heel wat raadsleden zijn bang dat zo’n grote fabriek met vijfhonderd werknemers zorgt voor geluidsoverlast, aantasting van de waterkwaliteit en de leefbaarheid van het gebied, en extra drukte op lokale wegen.

2,6 miljard

Eind vorig jaar werd bekend dat Eli Lilly voor 3 miljard dollar (zo’n 2,6 miljard euro) een productielocatie wil bouwen in Katwijk. Diverse ministeries en de provincie hadden achter de schermen maandenlang met de Amerikanen onderhandeld.

De betrokken overheden hebben donderdag ook afgesproken dat van de 5600 woningen in de nieuwe wijk Valkenhorst minimaal de helft in de categorie ‘betaalbaar’ moet vallen. Dat zouden er eerst een stuk minder worden. Het aantal duurdere woningen voor de vrije sector daalt nu. Het Rijk dicht het financiële gat dat hierdoor ontstaat. Alle afspraken zijn op voorwaarde dat de raad instemt en dat Eli Lilly zich vestigt in Katwijk.(ANP)