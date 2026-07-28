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Farmaceut schikt claims over kanker door babypoeder voor miljarden 

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Johnson & Johnson heeft een schikking van 5,5 miljard dollar getroffen om de rechtszaken te beëindigen die verband houden met claims dat de talkproducten van het bedrijf, waaronder babypoeder, eierstokkanker veroorzaken.

De schikking zou een einde kunnen maken aan de juridische strijd die het farmaceutische bedrijf al jaren achtervolgt.

J&J heeft aangegeven dat de schikking betrekking heeft op ongeveer 76.000 claims. De farmaceut had eerder al de meeste zaken geschikt waarin werd beweerd dat het talkpoeder asbest bevatte en mesothelioom (‘asbestkanker’) veroorzaakte. De nieuwste schikking moet door 95 procent van de eisers in de rechtszaken over eierstokkanker door talkpoeder, die lopen bij staats- en federale rechtbanken in de Verenigde Staten, worden geaccepteerd voordat deze definitief wordt. De farmaceut noemt de voorgestelde schikking een “efficiënte afsluiting” van de rechtszaken. Het talkpoeder leverde het bedrijf in de afgelopen jaren al veroordelingen op waarbij het miljarden dollars aan schadevergoedingen moest betalen.

Het bedrijf heeft altijd volgehouden dat talk geen kanker veroorzaakt en dat er nooit asbest in het babypoeder heeft gezeten. In 2020 stopte J&J wel met de verkoop van talkpoeder voor baby’s in de VS en in 2023 wereldwijd. Het bedrijf verkoopt nu alleen babypoeder op basis van maïszetmeel, dat al in meerdere landen verkrijgbaar was. J&J heeft ook geprobeerd de kwestie via de faillissementsrechtbank op te lossen. Het bedrijf wilde de bedrijfsonderdelen die de betreffende producten maakten in een dochteronderneming onderbrengen, en daar vervolgens faillissement voor aanvragen. Het concern kreeg in 2023 echter geen toestemming van de rechter om via die weg onder de rechtszaken uit te komen. (ANP)

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