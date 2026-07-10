Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Eerstelijnszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Huisartsen 39 procent meer overgewicht consulten

,

Het aantal mensen dat voor overgewicht naar de huisarts gaat is vorig jaar flink gestegen. Huisartsen voerden in 2025 39 procent meer consulten waarin overgewicht aan bod kwam dan in 2024, meldt NU.nl. De waarschijnlijkste oorzaak: opkomst afslankmedicijnen.

Vorig jaar registreerden huisartsen bij 6,6 op de 1.000 patiënten overgewicht als diagnosecode in hun dossier. Dat is een stijging van 39 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Ook het aantal vermeldingen van obesitas (ernstig overgewicht) steeg fors: tot 11,6 per 1.000 patiënten. Dat is een toename van 37 procent. Daarmee staan overgewicht en obesitas gezamenlijk in de top drie van de grootste stijgers van 2025, naast gordelroos en de griep.

Medicijnen

“We denken dat alle media-aandacht voor gewichtsreducerende medicatie heeft geleid tot meer bezoeken en vragen aan de huisarts”, zegt Karin Hek van onderzoeksinstituut Nivel tegen NU.nl. Ze doelt op middelen die sinds een paar jaar populair zijn, zoals Ozempic, Wegovy en Saxenda. Hoeveel Nederlanders vorig jaar afslankmedicatie kregen voorgeschreven, is niet precies bekend.

Huisartsen kunnen de medicijnen voorschrijven, als de patiënten een verontrustend hoog BMI hebben, gezondheidsklachten die daardoor zijn ontstaan (zoals een hoge bloeddruk), en ze hebben al een zogeheten leefstijltraject gedaan met onvoldoende resultaat.

Reageer op dit artikel
Meer over:EerstelijnszorgMedicijnenPreventie

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:24 Huisartsen 39 procent meer overgewicht consulten
9 jul 2026 Huisartsenorganisaties sluiten zich aan bij Nationale Zorgreserve
8 jul 2026 Huisartsenzorg in cijfers: minder visites, forse stijging van overgewicht en obesitas
8 jul 2026 Nieuwe cao huisartsen in loondienst: 8,25 procent salaris erbij, en meer
7 jul 2026 Bevlogen Huisartsen starten Vereniging De Bevlogen Huisartsen

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties