Huisartsen 39 procent meer overgewicht consulten

Het aantal mensen dat voor overgewicht naar de huisarts gaat is vorig jaar flink gestegen. Huisartsen voerden in 2025 39 procent meer consulten waarin overgewicht aan bod kwam dan in 2024, meldt NU.nl. De waarschijnlijkste oorzaak: opkomst afslankmedicijnen.

Vorig jaar registreerden huisartsen bij 6,6 op de 1.000 patiënten overgewicht als diagnosecode in hun dossier. Dat is een stijging van 39 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Ook het aantal vermeldingen van obesitas (ernstig overgewicht) steeg fors: tot 11,6 per 1.000 patiënten. Dat is een toename van 37 procent. Daarmee staan overgewicht en obesitas gezamenlijk in de top drie van de grootste stijgers van 2025, naast gordelroos en de griep.

Medicijnen

“We denken dat alle media-aandacht voor gewichtsreducerende medicatie heeft geleid tot meer bezoeken en vragen aan de huisarts”, zegt Karin Hek van onderzoeksinstituut Nivel tegen NU.nl. Ze doelt op middelen die sinds een paar jaar populair zijn, zoals Ozempic, Wegovy en Saxenda. Hoeveel Nederlanders vorig jaar afslankmedicatie kregen voorgeschreven, is niet precies bekend.

Huisartsen kunnen de medicijnen voorschrijven, als de patiënten een verontrustend hoog BMI hebben, gezondheidsklachten die daardoor zijn ontstaan (zoals een hoge bloeddruk), en ze hebben al een zogeheten leefstijltraject gedaan met onvoldoende resultaat.