Huisartsenorganisaties sluiten zich aan bij Nationale Zorgreserve

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen starten een samenwerking met SES, de uitvoerder van de Nationale Zorgreserve.

Het initiatief richt zich op het vergroten van de bekendheid van de zorgreserve binnen de huisartsenzorg. De organisaties gaan hun netwerken actief informeren over de mogelijkheid om zich aan te melden als zorgreservist. Dit geldt voor zowel praktiserende als gepensioneerde huisartsen, doktersassistenten en triagisten.

Crisistijd

Volgens Charlotte de Schepper, bestuurder van SES, is voorbereiding essentieel. “Je wilt in crisistijd niet pas beginnen met zoeken naar mensen, maar vooraf weten wie eventueel kan helpen, met welke ervaring en onder welke voorwaarden.”

Loubna Boufrach, algemeen directeur van de LHV, onderstreept de maatschappelijke waarde. “Door de verbinding met de Nationale Zorgreserve, bouwen we samen aan extra capaciteit voor momenten waarop de zorg extra onder druk komt te staan.”

De komende periode krijgt de samenwerking verder invulling. Geïnteresseerden kunnen terecht op nationalezorgreserve.nl.