Bevlogen Huisartsen starten Vereniging De Bevlogen Huisartsen

“Wij willen dat huisartsen de ruimte hebben om goede zorg te leveren en het vertrouwen krijgen om te doen wat het beste is voor de patiënt.” Zo omschrijft de nieuwe belangenvereniging DBH haar missie. “We zijn als slagvaardige club vastberaden om de toekomst van de huisarts veilig te stellen. Vier jaar geleden richtten elf huisartsen een stichting op en stapten we naar de rechter. We wonnen drie procedures, lieten miljoenen euro’s terugkomen in de praktijken, en zorgden ervoor dat de NZa door de rechter verplicht werd om onze voorstellen serieus te nemen.”

Kwaliteit onder druk

Leden van de nieuwe vereniging helpen volgens DBH de positie van de huisartsenzorg te verbeteren. “De Huisartsenzorg in Nederland staat op een heel hoog niveau. Maar de kwaliteit van zorg staat onder druk. Huisartsen hebben te maken met een (te) hoge werkdruk en veel regeldruk. Huisartsen krijgen meer taken zonder de nodige tijd en compensatie. In plaats van huisartsen meer vertrouwen te geven, geeft de minister zorgverzekeraars meer macht. Hierdoor moeten huisartsen voldoen aan meer regels en voorwaarden.”