Fysiotherapeuten verliezen strijd tegen ‘afbraaktarieven’ vier grote zorgverzekeraars

Fysiotherapeuten krijgen geen betere tarieven van de grote zorgverzekeraars. De vorderingen die een grote groep fysiotherapiepraktijken tegen verschillende zorgverzekeraars hadden ingesteld, zijn afgewezen door de voorzieningenrechter . De fysiotherapeuten eisten “reële marktconforme” tarieven voor 2026 en 2027 en stelden voor de rechter dat hun situatie acuut is en dat praktijken in hun voortbestaan worden bedreigd. Daar ging de rechter niet in mee.

Volgens de ruim 1600 fysiotherapeuten die het kort geding hadden aangespannen, heeft het inkoopbeleid van de vier grootste zorgverzekeraars de afgelopen jaren heeft geleid tot uitholling van de fysiotherapiebranche. De tarieven voor fysiotherapeuten in de eerste lijn zijn te laag en de markt functioneert niet. De vier grote zorgverzekeraars zien dat anders: zij hebben het tariefniveau jaarlijks geactualiseerd “met toereikende indexering”.

De fysiotherapeuten vroegen om een tariefverhoging van 45,2 procent. Volgens een berekening van de zorgverzekeraars zou dat leiden tot een kostenstijging van meer dan 934 miljoen euro per jaar en een forse premiestijging van de basisverzekering.

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De uitspraak

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de fysiotherapiepraktijken de lat voor het vereiste spoedeisend belang in dit kort geding niet hebben gehaald. Zij hebben onvoldoende aannemelijk weten te maken dat er op dit moment sprake is van een acute noodsituatie. De zorgverzekeraars stellen volgens de rechter terecht dat niet aannemelijk is gemaakt dat fysiotherapeuten door de tarieven op dit moment in dusdanig zwaar weer verkeren, dat het merendeel van hen op korte termijn in hun voorbestaan wordt bedreigd.

Hoewel volgens de fysiotherapiepraktijken al zo’n twintig jaar sprake is van irreële tarieven, hebben zij nu pas een rechtszaak aangespannen. Dit roept de vraag op waarom van de fysiotherapiepraktijken op dit moment niet zou kunnen worden gevergd dat zij de uitkomsten van een eventuele bodemprocedure over die tarieven afwachten.

NZa

Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat de NZa de situatie in de fysiotherapiesector nog recent heeft onderzocht en dat de NZa het standpunt van de fysiotherapeuten niet onderschrijft. De fysiotherapiesector functioneert volgens de NZa op dit moment zelfs “over het algemeen goed”. Er zijn volgens de NZa geen acute signalen van verminderde toegankelijkheid en er zijn geen structurele problemen zichtbaar in de zin van wachttijden, bereikbaarheid of het beschikbare aanbod. “Tegelijkertijd laten de onderliggende trends, zoals achterlopende beloning voor eerstelijnsfysiotherapeuten in loondienst, financiële druk bij (sommige) praktijken en geleidelijke toename van de uitstroom, zien dat de sector kwetsbaar is.”

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