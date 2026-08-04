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Thema: Eerstelijnszorg
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NZa-bestuurder Engwirda ‘lag wakker’ van rechtszaak huisartsen

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NZa-bestuursvoorzitter Geranne Engwirda heeft naar eigen zeggen een paar nachten niet geslapen vanwege het conflict met de huisartsen.

Zij vertelt dit in een interview met Trouw.

Engwirda zegt compassie te voelen met de huisartsen die van alle kanten onder druk staan. Maar het voeren van een inhoudelijk gesprek wordt volgens haar bijna onmogelijk gemaakt doordat er telkens rechtszaken worden aangespannen tegen de NZa die dan vervolgens weer tarieven moet gaan herijken. “Het is moeilijk het inhoudelijke gesprek met huisartsen te voeren. We zitten nu al een half jaar in een juridisch traject. Hoe kun je dan verbinding met elkaar maken en praten over toekomstgerichte zorg?”

Versterking eerstelijnszorg

De NZa had met de huisartsen al die jaren intensiever kunnen werken aan de versterking van de eerstelijnszorg als er niet telkens rechtszaken waren geweest, vindt Engwirda. De NZa is van mening dat de huidige investeringen in de huisartsenzorg voldoende zijn. “We hebben de afgelopen jaren best veel geïnvesteerd in de huisartsenzorg. Gemiddeld gezien is het een financieel gezonde sector. We zien wel dat er grote verschillen zijn per praktijk. Het is interessant om te kijken waarom het sommige huisartsen heel goed lukt. Wat doen zij anders?”

Lees ook: LHV-voorzitter Tasche over gesteggel om tarieven: “Ik kan hier echt boos over worden”

NZa verhoogt huisartsentarieven met 2,2 procent maar de huisartsen stappen naar de rechter

Huisartsen winnen rechtszaak over tarieven tegen de NZa

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