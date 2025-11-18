Huisartsen winnen rechtszaak over tarieven tegen de NZa

Het College stelt dat de tarieven die de NZa heeft vastgesteld voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg, voor de jaren 2023, 2024 en 2025, niet kostendekkend zijn. Deze uitspraak van het CBb is deels een vervolg van de uitspraak uit 2023. De NZa had zich toen gebaseerd op kostenonderzoek uit 2015. Van de rechter kreeg de NZa daarom opdracht om de tarieven te herijken.

Huisartsentarieven

De NZa heeft de herijkte tarieven vastgesteld na het uitvoeren van een kostprijsonderzoek over het jaar 2022. Het College is van oordeel dat de NZa niet deugdelijk heeft gemotiveerd dat de tarieven voor 2023, 2024 en 2025 kostendekkend zijn. Het gaat daarbij om de huisvestingskosten en om de normatieve arbeidscomponent (dat is het norminkomen dat wordt toegerekend aan de huisartsenpraktijken die aan het kostprijsonderzoek hebben meegedaan). Daarmee heeft de NZa het standpunt van de huisartsen niet kunnen weerleggen.

Huisvestingskosten

In die tarieven heeft de NZa volgens het College ten onrechte geen rekening gehouden met het feit dat veel huisartsen te krap gehuisvest zijn en zullen moeten investeren in nieuwe, grotere en/of aangepaste praktijkruimte. De NZa had nader onderzoek moeten doen naar de financiële knelpunten bij het oplossen van huisvestingsproblemen en nader had moeten onderzoeken wat de kosten van huisvesting voor de praktijken zijn als zij wél over adequate huisvesting zouden beschikken. Voor deze financiering zijn ook andere oplossingen mogelijk dan een opslag in de tarieven, zo stelt het College.

Normatieve arbeidscomponent

Ook de vaststelling van de normatieve arbeidscomponent (NAC) en de toerekening daarvan aan de huisartsenpraktijken is niet deugdelijk gemotiveerd. Het rapport van het onderzoeksbureau Berenschot over de normatieve arbeidscomponent voldoet niet aan de fundamentele eis van transparantie. Het College is verder onder meer van oordeel dat het onderzoeksbureau de aard en het belang van de poortwachtersfunctie van de huisarts heeft miskend.

NZa verliest

Het College draagt de NZa op om binnen zes maanden nieuwe beslissingen te nemen op de bezwaren van de huisartsen tegen de tarieven 2023, 2024 en 2025. Het aftoppen van het aantal arbeidsuren van praktijkhouders leidt tot een scheve uitkomst. Het College draagt de NZa op om de herbeoordeling van de huisvestingskosten, vaststelling van de NAC voor de functie van de praktijkhoudend huisarts en toerekening van de NAC in nauw overleg met de huisartsenorganisaties uit te voeren, waarbij de NZa constructieve voorstellen van de huisartsen in serieuze overweging moet nemen. Totdat de herbeoordeling heeft plaatsgevonden en de NZa nieuwe tariefbeschikkingen zal hebben vastgesteld, zullen de tariefbeschikkingen 2023, 2024 en 2025 blijven gelden.