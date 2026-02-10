Faillissement waarneembureau kost huisartsen duizenden euro’s

beeld: PhotoSG/stock.adobe.com

De Landelijke Huisartsenvereniging raadt intussen gedupeerde waarnemers af om de inlenend praktijkhouders voor de rechter te slepen.

SMan

SMan bracht huisartsenpraktijken op 28 januari per mail op de hoogte van de aanstaande faillissementsaanvraag. Als reden voert het waarneembureau aan dat de vennootschap in acute betalingsproblemen is geraakt “als gevolg van een plotseling wegvallen van externe financiering welke essentieel was voor de continuïteit en liquiditeitspositie van de onderneming.”

Er zouden herhaalde toezeggingen zijn gedaan maar uiteindelijk is de genoemde financiering niet verstrekt, waardoor de vennootschap niet langer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. SMan is niet voor commentaar bereikbaar, de website is uit de lucht. Het bureau verwijst voor inlichtingen naar “de curatoren”. Het officiële faillissement is tot op heden nog niet uitgesproken.

Onbetaalde declaraties

Volgens insolventie-advocaat Jeroen Thiele treft het faillissement van SMan Waarnemingen B.V. tientallen waarnemend huisartsen die plots met onbetaalde declaraties zitten, variërend van 10.000 tot 30.000 euro. Het faillissement treft echter niet alleen waarnemers. De praktijkhoudend huisartsen hangt eventueel een naheffingsaanslag van de Belastingdienst boven het hoofd voor niet-afgedragen loonheffing en sociale premies. Thiele berekent dat zo’n aanslag in de tienduizenden euro’s kan lopen, plus rente en mogelijke boetes.

“DBA-proof”

SMan Waarnemingen propageerde een naar eigen zeggen “juridisch correct en volledig DBA-proof” waarneemmodel voor huisartsen en doktersassistenten met een simpel ogende constructie. De waarnemer zou zelfstandig ondernemer blijven zonder gezagsverhouding en de praktijkhoudend huisarts zou geen werkgeversverplichtingen hoeven dragen. SMan regelde slechts de administratie en droeg geen loonheffing of sociale premies af. Mocht blijken dat het ‘DBA-proof’-model achteraf juridisch niet houdbaar was, dan is uiteindelijk de inlenend praktijkhouder hoofdelijk aansprakelijk. Gezien het feit dat de boedel hoogstwaarschijnlijk leeg is en SMan failliet, is van die kant niets meer te verwachten.

Waarnemers

Advocaat Thiele meent dat een vordering bij de curatoren weinig kans van slagen heeft, omdat preferente schuldeisers als de Belastingdienst en werknemers voor gaan. Hij ziet wel mogelijkheden voor waarnemers om het geld terug te krijgen, maar in dat geval moeten praktijkhouders de rekening betalen. Zo’n juridische procedure zet wel de verhoudingen op scherp.

De LHV raadt in een bericht aan haar leden waarnemend huisartsen af om deze route te gaan bewandelen. “De kans op succes bij een dergelijke procedure is gering, terwijl dit wel tijd, energie en zeker ook kosten vergt. We adviseren je daarom om zorgvuldig af te wegen of een procedure passend is en om, indien nodig, eerst professioneel juridisch advies in te winnen voordat je besluit stappen te ondernemen.”

Contract opzeggen

Het laten doorgaan van geplande waarnemingen in onderling overleg is onverstandig, zo lang er nog een overeenkomst met SMan bestaat. De LHV raadt aan om nog lopende contracten met SMan indien mogelijk, zo snel mogelijk op te zeggen. “Zonder beëindiging van de overeenkomst bestaat het risico dat betalingen alsnog door een curator worden opgeëist, mocht het faillissement worden uitgesproken.”