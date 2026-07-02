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LHV en NZa steggelen over percentages van tariefstijgingen

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De nieuwe tarieven die de NZa de huisartsen dinsdag beloofde, stijgen niet elk jaar met 2,2 procent ten opzichte van de oude tarieven, maar vallen in 2025 en 2026 lager uit.

Dat blijkt uit narekening die de Landelijke Huisartsen Vereniging heeft gedaan. De NZa laat weten de suggestie dat de nieuwe tarieven niet kloppen of verkeerd zijn berekend “stellig te bestrijden.”

LHV

De huisartsen hebben de NZa naar eigen zeggen, gewezen op de foute percentages in de formele tariefbesluiten. “De NZa beweerde op haar website en in het tariefbesluit dat de tarieven met 2,2 procent stijgen in 2025 en 2026, maar dit is niet juist. Beloofde correctie van de tarieven is in de praktijk 1,8 procent voor 2025 en 1,6 procent voor 2026.”

Andere rekenmethode

Volgens de woordvoerder van de NZa is er onduidelijkheid ontstaan over de percentages als gevolg van verschillende rekenmethodes. “De NZa heeft de gemiddelde tariefstijging van 2,2 procent berekend op basis van de verhoging van de kostprijzen in het onderzoek op het kostenniveau van 2022. Terwijl de huisartsen de nieuwe tarieven van 2025 en 2026 hebben vergeleken met de ‘oude’ tarieven 2025 en 2026, waardoor ze op een ander percentage uitkomen. Wij vinden onze methode zuiverder.”

Nieuwe tarieven

Bij het nieuwe tariefbesluit dat de NZa dinsdag op last van de rechter publiceerde, vermeldde de NZa dat huisartsen vanaf 2025 ruim 60 miljoen euro per jaar extra krijgen om te investeren in huisvesting. Dit is als gevolg van de stijging van de door de NZa berekende maximumtarieven huisartsenzorg met gemiddeld 2,2 procent per jaar.

Overigens kunnen de huisartsen nog niet meteen de nieuwe tarieven, hoe ze ook uitvallen, declareren omdat zorgverzekeraars hun systemen nog niet hebben aangepast. De LHV adviseert huisartsen voorlopig nog de oude tarieven te declareren. Dit om  te voorkomen dat declaraties worden afgewezen en betalingsachterstanden ontstaan.

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