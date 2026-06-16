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Verloskundige Samenwerkingsverbanden krijgen vanaf 2027 structurele bekostiging

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Vanaf volgend jaar is structurele bekostiging mogelijk voor het uitvoeren van alle taken binnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s), waaronder de coördinatie van multidisciplinaire zorg en samenwerking in de regio.

De Nederlandse Zorgautoriteit hoopt dat deze wijziging van de beleidsregel Integrale geboortezorg leidt tot meer integrale geboortezorg in de regio.

Bekostigingsopties

In 2022 is door de minister besloten om voor de geboortezorg twee vormen van bekostiging naast elkaar te laten bestaan: de monodisciplinaire bekostiging van de kraamzorg, verloskunde en medisch specialistische zorg en als tweede vorm de integrale bekostiging van de geboortezorg. Ook met de introductie van de structurele bekostiging van het verloskundig samenwerkingsverband blijft dit tweesporenbeleid bestaan. Regio’s kiezen vrijwillig op welke manier zij de geboortezorg willen organiseren: met een integraal tarief of monodisciplinair.

Bekostigingsopties

In 2022 is door de minister besloten om voor de geboortezorg twee vormen van bekostiging naast elkaar te laten bestaan: de monodisciplinaire bekostiging van de kraamzorg, verloskunde en medisch specialistische zorg en als tweede vorm de integrale bekostiging van de geboortezorg. Ook met de introductie van de structurele bekostiging van het verloskundig samenwerkingsverband blijft dit tweesporenbeleid bestaan. Regio’s kiezen vrijwillig op welke manier zij de geboortezorg willen organiseren: met een integraal tarief of monodisciplinair.

Integraal tarief

Bij een monodisciplinaire aanpak wordt de zorg door alle zorgaanbieders los gedeclareerd. Vanaf 1 januari 2027 is er ook een prestatie beschikbaar voor de VSV’s. Bij integrale bekostiging wordt alle zorg vanuit de integrale prestaties bekostigd. Directeur Regulering Johan Rijneveld: “De structurele bekostiging voor Verloskundige Samenwerkingsverbanden stimuleert meer inhoudelijke samenwerking in de geboortezorg. Het wordt met deze vorm van bekostiging bijvoorbeeld gemakkelijker voor professionals om samen afspraken te maken over zorgpaden voor zwangeren in een kwetsbare situatie.”

Zorgverzekeraars

Met de twee mogelijkheden voor bekostiging is het belangrijk dat zorgverzekeraars binnen een regio dezelfde contractafspraken maken met zorgaanbieders. Dit kan de administratieve lasten voor zorgaanbieders beperken. Ook wordt het zo duidelijk welke inhoudelijke en kwalitatieve afspraken er gelden binnen de regio.

Verloskundig Samenwerkingsverband

Een VSV is een regionaal samenwerkingsverband in de geboortezorg. Deze verbanden zijn verantwoordelijk voor het organiseren en beheren van de regionale samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders, waaronder in ieder geval (eerstelijns) verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen en kraamzorgaanbieders. Het doel van een VSV is om zorgaanbieders te ondersteunen bij het bieden van integrale geboortezorg, waarbij de zorg rondom zwangerschap en geboorte zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd. In de geboortezorg wordt al langere tijd samengewerkt door de verschillende disciplines.

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