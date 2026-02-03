NZa maakt nieuwe bekostiging mogelijk voor samenwerken in de eerstelijn

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een ‘experimentbekostiging’ vastgesteld voor ‘regionale samenwerkingsverbanden en hechte wijkverbanden’. Met deze nieuwe betaaltitel kunnen zorgaanbieders betaald krijgen als zij iets doen waar meer dan één patiënt in de eerstelijn bij gebaat is.

Beeld: Jitalia17/Getty Images/iStock

Voorheen was het niet mogelijk om taken te bekostigen als ze niet aan één individuele patiënt zijn toe te rekenen. De NZa stelt dat verloskundige samenwerkingsverbanden en het platform Thuisarts.nl baat kunnen hebben bij deze bekostiging. “Zij verbeteren de zorg voor groepen patiënten en zijn alleen mogelijk met een bekostiging zonder de directe koppeling aan patiënten.”

Samenwerking versterken

De nieuwe beleidsregel moet de samenwerking tussen sectoren en domeinen in de eerste lijn versterken. “Goede samenwerking, organisatie en afstemming tussen zorgverleners in de wijk, regio en op landelijk niveau zijn cruciaal om deze zorg toegankelijk en betaalbaar te houden”, aldus het persbericht.

Afspraak

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had de NZa gevraagd om ‘uitvoeringsadviezen’ op te stellen. Deze nieuwe experimentbekostiging is ook een afspraak uit het Integraal Zorgakkoord, het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord en de Visie Eerstelijnszorg.