Huisartsenzorg in cijfers: minder visites, forse stijging van overgewicht en obesitas

Net als in voorgaande jaren, legde de huisarts in 2025 minder visites af. Het aantal mensen met een overgewicht- of obesitasregistratie nam met 39 procent toe. Dat blijkt uit de jaarcijfers huisartsenzorg van het Nivel.

Het Nivel analyseerde de cijfers op basis van 394 huisartsenpraktijken met informatie van bijna 1,8 miljoen ingeschreven personen uit alle hoeken van het land.

Contactmomenten

Driekwart (78,1 procent) van de ingeschreven personen bij een huisarts had in 2025 minimaal één contact met de huisartsenpraktijk. Gemiddeld hadden bij de huisarts ingeschreven personen 5,4 keer contact. Dit is vergelijkbaar met 2024.

Net als in eerdere jaren hadden in 2025 personen van 85 jaar en ouder de meeste contacten met de huisartsenpraktijk (gemiddeld 14,7 per persoon). “Al lijkt er sprake van een geleidelijke daling over de jaren”, meldt het Nivel. Het aantal consulten bij de POH-GGZ steeg van 178 (2024) naar 185 (2025) per 1.000 ingeschreven personen.

Minder bezoekjes

De dalende trend van het aantal bezoeken dat de huisarts aflegt, zet door. Ook in 2025 lag zowel het aantal korte als lange visites lager dan in 2024; die vooral wordt afgelegd aan mensen van 75 jaar en ouder. Ook in deze leeftijdsgroep nam het aantal bezoeken sterk af.

Het aantal mensen met gordelroos steeg met 31 procent ten opzichte van 2024. “Dit kan te maken hebben met de recente media-aandacht rond het gordelroosvaccin”, verklaart het Nivel. “Mogelijk werd gordelroos geregistreerd, wanneer het vaccin werd gehaald of besproken.”

Afslankmedicijnen

Twee derde van de bij de huisarts ingeschreven personen kreeg in 2025 één of meer geneesmiddelvoorschriften. Maagzuurremmers zijn, net als in 2024, de meest voorgeschreven geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk.

Het aantal mensen dat bij de huisarts bekend is met overgewicht of obesitas steeg in 2025 met 39 procent. “Dit hangt waarschijnlijk samen met de toegenomen media-aandacht voor medicatie om gewicht te verliezen.”