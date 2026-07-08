Nieuwe cao huisartsen in loondienst: 8,25 procent salaris erbij, en meer

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) heeft een cao-akkoord bereikt met de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en InEen. Huisartsen in dienstverband krijgen onder meer een loonsverhoging van 8,25 procent en extra verlof.

Het was lang wachten en onderhandelen, aldus onderhandelaars Lilian de Groot en Simone Beer van de LAD. Het duo is opgelucht met het cao-akkoord. “Naast een goede loonsverhoging voor alle huisartsen en een extra salaristrede voor de praktijkhouders in dienstverband, zetten we met deze afspraken in op een gezond en veilig werkklimaat voor alle huisartsen in loondienst.”

Voorwaarden op een rij

Huisartsen in loondienst krijgen vanaf 1 augustus 2026 3,5 procent en vanaf 1 januari 2027 4 procent salaris erbij. Ook wordt de eindejaarsuitkering met 0,75 procent verhoogd. Naast de structurele loonsverhoging ontvangen alle huisartsen in loondienst in 2026 een eenmalige uitkering van 4,25 procent van het jaarsalaris.

Vanaf 1 augustus 2026 bestaat er een extra trede (trede 7) voor praktijkhouders in loondienst. Ook komt er jaarlijks 9 uur aan bovenwettelijke vakantie-uren bij en zijn er afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk. “We zien dat op sommige plekken het gesprek hierover tussen werkgevers en werknemers moeizaam tot stand komt. Daarom is afgesproken dat overwerk van een half uur of korter voor vergoeding in aanmerking komt als sprake is van structureel overwerkt”, aldus de LHV. Voor praktijkhouders in dienstverband kan de normpraktijk niet eenzijdig verruimen. Zij moeten dat in overeenstemming met het lokaal overleg huisartsen (LOH) doen.

“Partijen gaan onderzoeken, in samenhang met de Cao Huisartsenzorg, of 5 mei als een jaarlijkse vrije dag kan worden opgenomen in de cao”, voegt InEen toe. “Partijen hebben afgesproken gedurende de looptijd van de cao een aantal thema’s verder uit te werken en/of te monitoren en evalueren. Hiervoor worden werkgroepen ingesteld.”

Looptijd

De LHV stelt dat de cao-afspraken hebben een financiële impact voor praktijkhouders. “Hiervoor hebben we vastgehouden aan de maximale loonruimte die vanuit de OVA beschikbaar is om de hogere beloningen voor de huisartsen in dienstverband en praktijkhouders in dienstverband te kunnen bekostigen.”

De nieuwe cao heeft met terugwerkende kracht een looptijd van 27 maanden: van 1 oktober 2025 tot en met 31 december 2027. Het LAD-bestuur buigt zich over het resultaat. Daarna worden de LAD-leden geraadpleegd. Ook de LHV en InEen leggen de plannen voor aan hun achterban. Wanneer alle partijen ingestemd hebben, treedt de nieuwe cao officieel in werking.