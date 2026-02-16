Haags verwijspunt gaat wijkverpleging centraal coördineren

De regio Haaglanden organiseert wijkverplegingsaanvragen voortaan via het VerwijsPunt Ouderenzorg Haaglanden (VPO). Vanaf deze week kunnen de eerste dertig Haagse huisartspraktijken bij één loket terecht. Het verwijspunt zoekt vervolgens op basis van realtime beschikbaarheid een passende wijkverplegingsaanbieder.

Huisartsenorganisatie Hadoks en VPO Haaglanden – in 2023 opgericht door zes vvt-organisaties – laten aanvragen voor wijkverpleging voortaan via het VerwijsPunt lopen. Hiermee willen de huisartsen sneller passende wijkverpleging regelen. “Dat centrale coördinatie hieraan kan bijdragen, is al gebleken bij ziekenhuizen”, aldus VPO Haaglanden. Zo daalde de doorlooptijd bij het HagaZiekenhuis en Haaglanden Medsch Centrum met gemiddeld 2,5 uur per aanvraag dankzij het verwijspunt.

Eén loket

VPO Haaglanden coördineert voor huisartsen sinds 2023 en 2024 al de doorverwijzingen voor crisiszorg en casemanagement dementie. “Dit heeft huisartsen al wat meer ademruimte gebracht”, vertelt Anne-Wil Eewold, projectmanager ouderenzorg bij Hadoks. Daar komt nu de centrale coördinatie voor wijkverpleging bij. “Wijkverplegingsaanvragen komen veel voor, dus dit nieuwe proces neemt hopelijk nog meer onnodige administratie en frustratie weg.”

Huisartsen hoeven vanaf deze week voortaan nog maar één aanvraag in te dienen bij één loket; VPO Haaglanden. “Een nieuw, intelligent aanvraagformulier in ZorgDomein vraagt voortaan meteen de relevante informatie uit. Hierdoor kunnen de coördinatoren van het VerwijsPunt aanvragen sneller en vollediger beoordelen en direct een passende zorgaanbieder benaderen”, meldt VPO Haaglanden.

Realtime data

Ouderenzorgorganisaties ontvangen alleen nog kansrijke aanvragen doordat de coördinatoren van het VerwijsPunt inzicht hebben in hun expertises en realtime beschikbaarheid. “Dit alles vermindert onnodige telefoontjes en zorgt ervoor dat patiënten eerder op de juiste plek terechtkomen.”

Deze week gaan de eerste dertig huisartsenpraktijken van start. Het VerwijsPunt wordt vervolgens gefaseerd beschikbaar voor andere Haagse praktijken. VPO Haaglanden becijfert dat – wanneer straks alle ziekenhuis- en huisartsverwijzers in de regio hun aanvragen voor wijkverpleging, crisiszorg en casemanagement dementie via het VerwijsPunt indienen – er vanaf 2028 jaarlijks zo’n 44.500 zorgaanvragen efficiënter worden verwerkt.