ZN: alle IZA-plannen voor centrale zorgcoördinatie zijn goedgekeurd

In een zorgcoördinatiecentrum werken alle aanbieders van niet-levensbedreigende acute zorg met elkaar samen: de ggz, huisarts, huisartsenpost, ambulancezorg en wijkverpleging. Zorgcoördinatie wordt als één van de oplossingen gezien om patiënten sneller passende zorg te bieden, zorgprofessionals effectiever in te zetten en tijd te besparen in de zoektocht naar vervolgzorg.

Van papier naar praktijk

Daarom werkten zorgprofessionals, bestuurders, beleidsmakers en zorgverzekeraars samen aan concrete afspraken en oplossingen om de zorg binnen de ROAZ-regio’s centraal te coördineren. In de transformatieplannen staat hoe de samenwerkingspartners de zorg organiseren en coördineren.

Inmiddels zijn alle zorgcoördinatieplannen in de tien ROAZ-regio’s formeel goedgekeurd. “Dat nu tien plannen zijn goedgekeurd, onderstreept de kracht van regionale samenwerking en het breed gedeelde gevoel van urgentie”, reageert ZN. De komende periode moeten de plannen in de praktijk landen en wordt er gezamenlijk geleerd. “Waarbij regionale en landelijke partijen ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid nauw blijven samenwerken.”