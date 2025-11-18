Crisis zorgketen zet Emmen onder druk: meldingen ‘onbegrepen gedrag’ schieten omhoog

Het aantal meldingen van personen met onbegrepen gedrag is de afgelopen tien jaar met 240 procent gestegen in de gemeente Emmen.

Lag dat in 2015 nog op 390, tien jaar later is dat aantal opgelopen naar 1329. Dat blijkt uit het nieuwe Integraal Veiligheidsplan van de gemeente dat RTV Drenthe heeft ingezien.

De gemeente, wijkteams, politie en zorgprofessionals krijgen te maken met gevallen in de zorg die steeds zwaarder, langduriger en complexer worden. Vaak gaat het om personen die een combinatie van problemen hebben, zoals psychische problemen, verslaving, schulden en dakloosheid. Terwijl de plekken waar ze terecht kunnen, steeds schaarser worden.

Vaste regisseur

Inwoners voelen zich geregeld onveilig wanneer iemand verward gedrag vertoont, schreeuwt, overlast veroorzaakt of ’s nachts door de straat loopt. Emmen zet daarom in op een vaste regisseur per complexe zaak. De samenwerking tussen de zorg, politie en woningcorporaties moet verder sneller verlopen. Via wijkteams en buurtbemiddeling wil de gemeente meer een vinger aan de pols krijgen. Bij het station in Emmen is het regelmatig onrustig doordat er veel verschillende mensen samen komen: scholieren, reizigers, daklozen en asielzoekers die overstappen op de bus naar het AZC in Ter Apel.

Afbouw van de zorg

De gemeente noemt het probleem een directe uitwerking van de jarenlange, landelijke afbouw van de zorg, gecombineerd met een zorgketen die inmiddels “verstopt” is geraakt. Toch zullen alle extra stappen die gezet worden door de gemeente niet voldoende zijn, zegt de gemeente, zolang de capaciteit in de ggz, maatschappelijke opvang en beschermd wonen tekortschiet.