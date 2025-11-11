Skipr

ROAZ Zuidwest krijgt 20 miljoen euro IZA-geld voor zorgcoördinatie

Het transformatieplan Zorgcoördinatie Zuidwest-Nederland moet de spoedzorg in de ROAZ-regio Zuidwest-Nederland toegankelijk houden. 35 organisaties krijgen 20 miljoen euro IZA-geld om met betere zorgcoördinatie onnodige doorverwijzingen, ambulanceritten en huisartsenvisites te voorkomen.

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuidwest-Nederland heeft een regionaal plan opgesteld om de druk op spoedzorgvoorzieningen te verminderen. Dit transformatieplan Zorgcoördinatie Zuidwest-Nederland is op 6 november goedgekeurd. Het moet de spoedzorg ook in de toekomst toegankelijk houden. De 35 organisaties in de subregio’s Rotterdam-Rijnmond, Zeeland, Zuid-Holland Zuid en de regio Westland, Schieland en Delfland (WSD) kunnen aanspraak maken op 20 miljoen euro uit de IZA-transformatiemiddelen. Met elkaar gaan ze pogen onnodige doorverwijzingen, ambulanceritten en huisartsenvisites te voorkomen.

Toegankelijke spoedzorg

In een spoedsituatie belt een inwoner nu bijvoorbeeld de meldkamer van een SEH als de wachttijd te lang is bij de huisartsenpost (HAP). En als een zorgverlener in het ziekenhuis geen acuut verpleeghuisbed kan vinden, blijft de patiënt nog een nacht in het ziekenhuis. Dat gaat veranderen. De organisaties voor spoedzorg gaan de zorg beter op elkaar afstemmen en krijgen meer inzage in elkaars capaciteit en gegevens. Daarmee worden inwoners bijvoorbeeld niet meer van 112 naar de HAP gestuurd of andersom en hoeven ze niet meermaals hun verhaal te vertellen. Er komt sneller passende zorg voor mensen met mentale gezondheidsproblemen in een crisissituatie. De doorstroom van patiënten vanuit de spoedzorg naar een verpleeghuisbed verbetert. Ook de acute thuiszorg voor mensen met laagcomplexe zorgvragen wordt uitgebreid.

ROAZ Zuidwest

Mariëlle Bartholomeus, voorzitter bestuurlijke commissie Zuidwest-Nederland: “Patiënten met een niet-levensbedreigende spoedzorgvraag krijgen straks vaker in één keer de juiste zorg van de juiste zorgverlener. De schotten die nu nog tussen de organisaties in staan nemen we weg waardoor de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten veel efficiënter verloopt. Het maken van de plannen heeft ons al heel dicht bij elkaar gebracht en geeft ons het vertrouwen dat we de toenemende vraag naar spoedzorg samen goed kunnen opvangen, ook als we te maken hebben met personeelstekort.”

Vier subregio’s

Het transformatieplan van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuidwest-Nederland omvat de subregio’s Rotterdam-Rijnmond, Zeeland, Zuid-Holland Zuid en de regio Westland, Schieland en Delfland (WSD). Ketenpartners per subregio:

Rotterdam-Rijnmond: Huisartsenposten Rijnmond, VerwijsHulp010, Antes, Curamare, Stichting SRZ, Spoedzorg Rotterdam, Ambulance Rotterdam-Rijnmond, Huisartsenpost ’t Hellegat, Conforte.

Zeeland: Zorg in Balans, Nucleus Huisartsenposten, Witte Kruis, Emergis, Adrz, De Zeeuwse Verbinding, De huisartsenconnectie, ZorgSaam, Ouderenzorg Zeeland.

Zuid Holland Zuid: Albert Schweitzer ziekenhuis, Rivas Zorggroep, Huisarts en Zorg, DrechtDokters, Yulius, Aafje, Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, Verwijspunt 078, Regionaal Coördinatiepunt AV-regio, Verwijshulp Hoeksche Waard.

Westland, Schieland en Delfland (WSD) regio: GGZ Delfland, Pieter van Foreest, RAV-Haaglanden, Franciscus, DSW Zorgverzekeraar, Argos Zorggroep, Ambulance Rotterdam-Rijnmond, Reinier de Graaf ziekenhuis, Careyn, Huisartsenposten Schievliet, Huisartsenpost Westland, Zonnehuisgroep Vlaardingen, Frankelandgroep.

