Meer fietsers belandden vorig jaar op de spoedeisende hulp

,

Fietsers belandden vorig jaar vaker op de spoedeisende hulp (SEH) dan de twee jaren daarvoor. Dat meldt VeiligheidNL op basis van nieuwe cijfers. Volgens het kenniscentrum kwamen er in 2025 naar schatting bijna 81.000 fietsers op de SEH.

Van alle fietsslachtoffers die vorig jaar werden behandeld op de SEH, was er bij ruim 14.000 patiënten sprake van licht of ernstig hersenletsel. VeiligheidNL zegt dat het dragen van een fietshelm het risico op dodelijk hoofdletsel met 71 procent en het risico op ernstig hoofdletsel met 60 procent kan verminderen bij een ongeluk. Daarom begon het kenniscentrum een campagne om het gebruik van een fietshelm te stimuleren.

Het aantal fietsslachtoffers met aanzienlijk letsel steeg in de afgelopen tien jaar met bijna een kwart. Volgens Mijntje Bakker, directeur van VeiligheidNL, kan het dragen van een helm het verschil maken: “Een botbreuk herstelt, maar hersenschade draag je vaak voor altijd mee”, stelt ze.

Vorige week publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over het aantal verkeersongelukken in 2025. Daarbij bleek dat het aantal verkeersdoden vorig jaar steeg. Fietsers waren de grootste groep onder de slachtoffers. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans zegt dat de cijfers schrikbarend snel omhoog zijn gegaan: “Daarom gaan we aan de slag met een nieuwe veiligheidsaanpak, waarbij we de waarde van het dragen van een fietshelm extra benadrukken.” (ANP)

Gerelateerd nieuws

15 apr 2026 Meer fietsers belandden vorig jaar op de spoedeisende hulp
13 apr 2026 VWS: misschien toch nog extra SEH-artsen opleiden
30 mrt 2026 Franciscus helpt ouderen sneller op SEH met geriatrisch team
5 mrt 2026 160 David Jongen: ‘Ik had persoonlijke beveiliging nodig’Podcast
5 mrt 2026 Zuyderland-bestuurder David Jongen had persoonlijke beveiliging nodig

