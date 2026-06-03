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Thema: Ziekenhuiszorg
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SEH-artsen vrezen voor toekomst regionale ziekenhuizen

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De hervormingsagenda voor de acute zorg van minister Sophie Hermans van VWS zal de positie van regionale ziekenhuizen ondermijnen. Spoedeisende hulpartsen (SEH-artsen) voorzien een toekomst waarin regionale ziekenhuizen medische taken kwijtraken en kleiner worden, terwijl grote ziekenhuizen juist nog groter worden.

Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) in een reactie op de Kamerbrief van minister Hermans. Daarin kondigt ze aan dat ze regio’s, via de budgetbekostiging SEH’s, desnoods wil dwingen tot keuzes in het aanbod van de acute zorg. De minister wil dat ziekenhuizen in regio’s een plan maken voor hun rol in de organisatie van de lokale acute zorg. Daarbij opent ze ook de deur naar tussenvormen van acute zorg, zoals spoedpleinen, een ‘SEH-light’ of een opgewaardeerde huisartsenpost ‘HAP+’.

Regionale ziekenhuizen verzwakken

Deze koers gaat ten koste van regionale ziekenhuizen, vreest de NVSHA. Terwijl het oorspronkelijk de bedoeling was om hun positie te versterken met de invoering van de budgetbekostiging SEH’s. De financiering op basis van beschikbaarheid moet hen minder afhankelijk maken dan een bekostiging op basis van het aantal patiënten dat een SEH bezoekt. De Tweede Kamer heeft die wens onlangs nog eens bevestigd in een motie van BBB-Kamerlid Vermeer. “Het woord ‘passende acute zorg’ krijgt voor de SEH een uitwerking die, vanuit onze dagelijkse praktijk, niet past”, stelt de NVSHA.

Grotere ziekenhuizen groeien

De NVSHA voorziet een toekomst waarin grote ziekenhuizen nog groter worden en kleinere ziekenhuizen juist kleiner. Kleinere SEH’s in kleinere ziekenhuizen zullen worden beperkt in profiel en taken, zoals een SEH-light of HAP+. “Deze SEH’s zijn daarmee minder toegankelijk, minder stabiel, boeten noodgedwongen in op medische kwaliteit en zijn niet in het belang van de patiënt.” Bovendien stellen de SEH-artsen dat de huidige schaalgrootte van ziekenhuizen in Nederland al optimaal is.

Productieprikkel

Daarnaast wijzen de SEH-artsen erop dat regionale ziekenhuizen financieel al onder druk staan. Dit komt onder meer door financiering op basis van productie in plaats van beschikbaarheid. Bovendien ontbreekt er goed inzicht in de opbrengsten van een SEH. “Door de geplande concentratie en differentiatie van reguliere zorg zullen de regionale ziekenhuizen verder onder druk komen, ook omdat de SEH de belangrijkste entree is tot een ziekenhuis. Toegankelijkheid van acute zorg, kwaliteit en betaalbaar komen in het gedrang, en de druk op huisartsen neemt toe. Daarom hebben kabinet en ministerie de NZa gevraagd budgetbekostiging voor de SEH op te zetten, met als doel financiële zekerheid voor regionale ziekenhuizen”, schrijft de NVSHA.

Kwaliteitskader spoedzorg

Bij acute zorg is het essentieel dat mensen snel op de SEH kunnen komen, benadrukt de NVSHA. Als patiënten op een SEH arriveren is een “minimale bezetting langs de lijnen van het kwaliteitskader belangrijk voor goede diagnostiek en behandeling. Langere afstand raakt bovendien patiënten die financieel kwetsbaar zijn disproportioneel, en schaadt daarmee de toegankelijkheid”, aldus de NVSHA. Daarom verzetten de SEH-artsen zich tegen de opkomst van een SEH-light of een HAP+.

Machtspositie zorgverzekeraars

De SEH-artsen zijn ook geen voorstander van een sterkere machtspositie voor zorgverzekeraars. Hermans wil hen een breed mandaat geven in de uitwerking van de acute zorg, in de inkoop op basis van ziekenhuisprofielen, en in de regionale overleggen als regisseur.

SEH-artsen buitenspel

Eerder al hadden SEH-artsen hun zorgen geuit dat minister Hermans hen niet had uitgenodigd aan de overlegtafel voor de volgde stappen. Alhoewel Hermans daar mogelijk van terug gaat komen. Dat liet ze desgevraagd doorschemeren na vragen hierover van PVV-Kamerlid Vicky Maijer in het Kamerdebat op 1 juni over de Voorjaarsnota.

Zorgvisie congres acute zorg

Op 10 november organiseert Zorgvisie het congres acute zorg met onder meer:

  • Prabath Nanayakkara, hoofd sectie Algemene Interne Geneeskunde en coördinator acute zorgketen Amsterdam UMC;
  • Dagmar Vos, traumachirurg Amphia Ziekenhuis en aankomend voorzitter Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie;
  • Bart van der Geest, algemeen directeur Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS);
  • Ellen Hoogervorst, zorgbestuurder Stichting Laurens.

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