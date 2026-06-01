SEH’s krijgen vanaf 2027 deels vast budget van 4,6 miljoen

,

Spoedeisende hulpen (SEH) krijgen vanaf volgend jaar deels een vast budget van ongeveer 4,6 miljoen euro. Dat is de eerste stap op weg naar budgetbekostiging van SEH’s.

Het bescheiden bedrag komt niet uit de lucht vallen, want in december 2025 onthulde Zorgvisie al de contouren van het nieuwe beleid. Het huidige kabinet-Jetten wil door op de ingeslagen weg, ofschoon nog steeds onduidelijk is hoe het einddoel eruitziet.

Budgetbekostiging SEH

Minister Sophie Hermans VWS schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze de financiering van de SEH’s de komende jaren nog meer wil aanpassen. De budgetbekostiging komt voor een deel in de plaats van de huidige bekostiging, die vooral gebaseerd is op hoeveel mensen worden geholpen. Die productieprikkel wil ze verminderen.

Het kabinet wil er met de nieuwe manier van bekostigen voor zorgen dat zorgaanbieders meer gaan samenwerken in de SEH. Ook krijgen ziekenhuizen hiermee meer duidelijkheid qua geld. Het is de bedoeling dat een SEH minder snel moet sluiten als er niet heel veel mensen worden geholpen. (ANP/Skipr)

