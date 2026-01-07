Skipr

Subsidie specialisten ouderengeneeskunde 15 keer toegekend

,

ZonMw heeft in vijftien regio’s een subsidie toegekend aan specialisten ouderengeneeskunde. De subsidie is bedoeld voor de ondersteuning bij het vormen van Regionale Eerstelijns Samenwerkingverbanden (RESV).

De ZonMw-subsidie is toegekend aan RESV. Momenteel worden in 54 gebieden RESV’s opgezet. Specialisten ouderengeneeskunde kunnen de subsidie aanvragen om zich te verenigen en hierbinnen te vertegenwoordigen.

Naast de inmiddels al 15 toegekende subsidies, is een groot aantal aanvragen momenteel in beoordeling. Beroepsvereniging Verenso helpt bij de aanvragen.

20 duizend euro

Met de subsidie van van ZonMw is een bedrag van 20.000 euro per aanvraag gemoeid. Diverse eerstelijnsdisciplines, waaronder specialisten ouderengeneeskunde, kunnen de subsidie aanvragen voor het opzetten, inrichten, uitbreiden en/of versterken van de monodisciplinaire organisatiegraad, zodat zij met afvaardiging en met mandaat deel kunnen nemen aan het regionale eerstelijnssamenwerkingsverband, aldus Verenso.

