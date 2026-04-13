VWS: misschien toch nog extra SEH-artsen opleiden

Misschien neemt het ministerie van VWS toch de opleidingsadviezen van het Capaciteitsorgaan voor 2027-2030 over. Daarover zal minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg in kwartaal twee van dit jaar een besluit nemen. Dat schrijft ze in antwoorden op Kamervragen van Kamerlid René Claassen van de Groep Markuszower.

Kamerlid Claassen stelde zijn Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving op Zorgvisie. SEH-arts Yara Basta, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA), reageerde daarin op het nieuws dat VWS mogelijk minder SEH-artsen zou gaan opleiden dan het Capaciteitsorgaan had geadviseerd voor 2027-2030. Het advies was om jaarlijks zestig SEH-artsen op te leiden, maar VWS zou niet verder willen gaan dan vijftig. Dat bleek uit richtinggevende instructies van VWS voor 2027.

Opleiden SEH-artsen

Volgens VWS is er een misverstand ontstaan doordat deze richtinggevende instructies van VWS, opgesteld op verzoek van Stichting BOLS, waren opgesteld op basis van de huidige financiële kaders. VWS kan immers niet vooruitlopen op budgettaire besluitvorming. BOLS wilde deze richtinggevende adviezen om alvast een start te maken voor het toewijzingsjaar 2027. De SEH-artsen waren een van de weinige medische specialisten die nog wel extra zouden mogen opleiden. Maar VWS zal waarschijnlijk in het tweede kwartaal de definitieve besluitvorming doen. Mogelijk zal VWS het advies van het Capaciteitsorgaan wel geheel overnemen.

Afschalen SEH

Verder gaat de minister in op ziekenhuizen die een (tijdelijk) SEH willen afschalen. Dat kunnen ze pas doen “na betrokkenheid van gemeenten en inwoners”. VWS zal deze aanscherping van regelgeving nog voor de zomer naar de Kamer sturen.