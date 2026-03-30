Franciscus helpt ouderen sneller op SEH met geriatrisch team

,

Ouderen met een kwetsbare gezondheid die op de spoedeisende hulp (SEH) van het Franciscus Ziekenhuis komen, krijgen sneller een behandelplan dat past bij hun gezondheid en persoonlijke situatie. Dat doet het ziekenhuis in Rotterdam met het Geriatric Emergency Medicine-team (GEM-team).

Het GEM-team beoordeelt samen met de hoofdbehandelaar welke zorg een oudere patiënt met een kwetsbare gezondheid echt nodig heeft. Door deze gezamenlijke aanpak ontstaat sneller een compleet beeld van de patiënt. Daardoor kunnen zorgverleners gerichter behandelen en de juiste onderzoeken inzetten, onnodig onderzoek voorkomen of zelfs onnodige opnames voorkomen.

GEM-team op SEH

Het GEM-team bestaat uit een geriater, verpleegkundig specialist geriatrie, SEH-arts, SEH-verpleegkundige, apotheker, transferverpleegkundige en Telenurse. Zij werken vanaf de eerste beoordeling op de SEH samen met de hoofdbehandelaar om samen met de patiënt de beste behandelkeuze te maken. Het doel is passende en persoonsgerichte zorg voor ouderen met een kwetsbare gezondheid. Daarbij staan kwaliteit van leven en veilig herstel centraal.

Het GEM-team gaat van start nadat een eerdere pilot binnen Franciscus het succes van deze behandelwijze bewees. Het GEM-team leidt tot passend aanvullend onderzoek, kortere opnames, minder herhaalbezoeken aan de Spoedeisende hulp en een veiligere terugkeer naar huis.

“Ouderen met een kwetsbare gezondheid hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen tegelijk”, zegt Annemijn Elskamp, geriater bij Franciscus. “Door vanaf het eerste moment samen te kijken wat iemand echt nodig heeft, doen we de juiste onderzoeken, voorkomen wij onnodige behandelingen en kunnen patiënten vaker veilig en sneller naar huis.”

Zorgvisie congres acute zorg

Op 2 april organiseert Zorgvisie het congres acute zorg met onder meer:

  • Ronald van Schelven, afdeling medisch specialistische zorg, IGJ;
  • Marjo Vissers-Kuijpers, voorzitter raad van bestuur, Coöperatie VGZ;
  • Edwin van der Meer, voorzitter raad van bestuur, BovenIJ;
  • Marjolein Tasche, voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV);
  • Bauke Koekkoek , lector Onbegrepen gedrag & Samenleving, Politieacademie;
  • Lotte Rijksen, manager bedrijfsvoering Jeroen Bosch Ziekenhuis
    en Marin Baelde, managing consultant zorg SiRM.

