Kabinet trekt 120 miljoen euro uit voor zorggeschikte woningen

Het kabinet investeert 120 miljoen euro in nieuwe woonvormen voor voornamelijk ouderen. Vanaf 18 mei kunnen zowel woningcorporaties, zorgorganisaties en andere partijen subsidie aanvragen voor de bouw en aanpassing van woningen.

Het gaat om twee verschillende subsidieregelingen. Circa 40 miljoen euro gaat naar de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO). Daarmee wil het kabinet de bouw van gedeelde ontmoetingsruimten stimuleren in geclusterde woonvormen voor ouderen.

Daarnaast is 80 miljoen euro beschikbaar voor de Stimuleringsregeling Zorggeschikte woningen (SZGW). Die regeling ondersteunt de bouw en verbouwing van sociale huurwoningen waar bewoners intensievere zorg kunnen ontvangen, bijvoorbeeld bij dementie.

Deze woningen zijn overigens niet exclusief bedoeld voor ouderen, maar ook voor visueel- of verstandelijk beperkten, laat het ministerie weten. Een van de voorwaarden om gebruik te maken van de regeling is dat minstens 15 procent van de woningen wordt toegewezen aan mensen met een wlz-indicatie (wet langdurige zorg). De overige woningen mogen worden toegewezen aan bijvoorbeeld ouderen zonder indicatie, maar moeten wel ‘zorggeschikt’ zijn.

290 duizend extra ouderenwoningen

Volgens het kabinet zijn tot en met 2030 in totaal 290.000 extra ouderenwoningen nodig. Het aanbod van geschikte woningen blijft nu nog achter bij de groeiende vraag. Door ouderen sneller aan een passende woning te helpen, moeten ook andere woningen vrijkomen op dekrappe woningmarkt voor starters en doorstromers.

De subsidieregeling voor zorggeschikte woningen is specifiek bedoeld voor woningcorporaties en zorgaanbieders. De woningen moeten onder meer toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en beschikken over brede gangen en ruime badkamers. De subsidie vergoedt een deel van de extra bouwkosten.

Beide regelingen staan open tot en met 18 december 2026. Volgens het kabinet sluiten de subsidies goed op elkaar aan en kunnen initiatiefnemers voor één project vaak gebruikmaken van beide regelingen.

Afschaffen stimuleringsregeling wonen en zorg

Eerder werd bekend dat de stimuleringsregeling wonen en zorg in 2026 tijdelijk is stopgezet. Voor deze andere regeling, waarbij burgers maximaal 25 duizend euro subsidie konden krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een eigen burgerintitiatief, wordt dit jaar geen geld vrijgemaakt.

Hoogleraar Innovatie & Implementatie in Dementiezorg bij de Erasmus School of Health Policy & Management Robert Huisman laakte deze beslissing in een interview in Zorgvisie eerder deze week en verweet minister Sterk “zwabberbeleid”. Het ministerie laat in antwoord op vragen van Skipr weten dat het niet uitgesloten is dat er volgend jaar weer geld beschikbaar komt voor deze regeling. In 2025 bedroeg de totale subsidiepot voor deze regeling 1,5 miljoen euro.