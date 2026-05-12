Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuw regionaal platform Noorzorgt.nl

,

Noorzorgt.nl is een nieuw online platform dat inwoners uit de regio IJssel Vecht, Noordwest-Veluwe en Zwolle helpt bij het vinden van werk, opleidingen en ontwikkelkansen in zorg en welzijn.

Het platform is een gezamenlijk initiatief van ruim veertig zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en samenwerkingspartners uit de regio. Op 11 mei is Noorzorgt.nl officieel gelanceerd.

Personeelstekorten

Noorzorgt.nl is onderdeel van de regionale aanpak van de uitdagingen in zorg en welzijn. De regio kampt met oplopende personeelstekorten, een vergrijzend personeelsbestand en minder instroom in zorgopleidingen, terwijl de vraag naar zorg juist toeneemt. Binnen het regioplan Samen Gezond IJssel Vecht is afgesproken om regionaal samen te werken aan een sterke instroom, behoud en ontwikkeling van zorgprofessionals.

Leren in zorg en welzijn

Het platform brengt alle informatie over werken en leren in zorg en welzijn in de regio samen op één centrale plek. Bezoekers vinden er informatie over beroepen en werkvelden, vacatures, stages en leerwerkplekken, opleidingen en ontwikkelmogelijkheden, praktijkverhalen en kennismakingsactiviteiten van organisaties in de regio. Ook laat het platform zien waar inwoners terechtkunnen voor gratis loopbaanadvies.

Brede doelgroep

Het platform richt zich op een brede doelgroep: van jongeren die een opleiding zoeken tot zij instromers, herintreders en mensen die al in de zorg werken. Met Noorzorgt.nl willen de betrokken partijen een loopbaan in zorg en welzijn beter vindbaar en toegankelijk maken voor alle inwoners uit de regio.

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgPersoneelWijkverplegingZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12 mei 2026 Nieuw regionaal platform Noorzorgt.nl
12 mei 2026 Honderden verpleegkundigen geven gastlessen op Dag van de Verpleging   
6 mei 2026 ActiZ adviseert hogere reiskostenvergoeding, maar vreest effect op lonen
28 apr 2026 ActiZ adviseert vvt-aanbieders om kilometervergoeding te verhogen
23 apr 2026 Inzet vakbonden nieuwe cao vvt: minimaal 6 procent erbij

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties