Nieuw regionaal platform Noorzorgt.nl

Noorzorgt.nl is een nieuw online platform dat inwoners uit de regio IJssel Vecht, Noordwest-Veluwe en Zwolle helpt bij het vinden van werk, opleidingen en ontwikkelkansen in zorg en welzijn.

Het platform is een gezamenlijk initiatief van ruim veertig zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en samenwerkingspartners uit de regio. Op 11 mei is Noorzorgt.nl officieel gelanceerd.

Personeelstekorten

Noorzorgt.nl is onderdeel van de regionale aanpak van de uitdagingen in zorg en welzijn. De regio kampt met oplopende personeelstekorten, een vergrijzend personeelsbestand en minder instroom in zorgopleidingen, terwijl de vraag naar zorg juist toeneemt. Binnen het regioplan Samen Gezond IJssel Vecht is afgesproken om regionaal samen te werken aan een sterke instroom, behoud en ontwikkeling van zorgprofessionals.

Leren in zorg en welzijn

Het platform brengt alle informatie over werken en leren in zorg en welzijn in de regio samen op één centrale plek. Bezoekers vinden er informatie over beroepen en werkvelden, vacatures, stages en leerwerkplekken, opleidingen en ontwikkelmogelijkheden, praktijkverhalen en kennismakingsactiviteiten van organisaties in de regio. Ook laat het platform zien waar inwoners terechtkunnen voor gratis loopbaanadvies.

Brede doelgroep

Het platform richt zich op een brede doelgroep: van jongeren die een opleiding zoeken tot zij instromers, herintreders en mensen die al in de zorg werken. Met Noorzorgt.nl willen de betrokken partijen een loopbaan in zorg en welzijn beter vindbaar en toegankelijk maken voor alle inwoners uit de regio.