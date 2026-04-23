Inzet vakbonden nieuwe cao vvt: minimaal 6 procent erbij

Vakbonden zetten fors in op een hoger salaris voor medewerkers in de verpleeghuis- en thuiszorg. Vakbond FNV wil een loonsverhoging van 4,63 procent en € 100 bruto per maand erbij plus inflatiecompensatie. Vakbond NU’91 vraagt een loonsverhoging van 6 procent.

De vakbonden willen de loonkloof dichten. Werknemers in de laagste salarisschaal, waaronder helpenden, zouden er met de inzet van FNV in een jaar 8,5 procent op vooruit gaan. Feli Escarabajal, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “Dat vooral de medewerkers in de lagere- en middeninkomens er meer op vooruit gaan is niet voor niets. Voor hen is het verschil in salaris met de marktsector nu ook het grootst.”

NU’91 wil de loonkloof dichten voor de schalen 35 tot 60. “De middengroep blijft achter en dit ondermijnt motivatie en doorgroei. Deze scheefgroei moet gericht worden opgelost.”

100 procent doorbetaling bij ziekte

NU’91 wil daarbij in het tweede jaar van ziekte dat het loon volledig wordt doorbetaald. “Zorgprofessionals mogen niet financieel worden geraakt door langdurige uitval als gevolg van hun werk”, vindt de vakbond. Doorbetaling bij langdurige ziekte is een gevoelig punt, juist omdat het langdurig verzuim in de vvt hoog is.

FNV wil af van de jaarurensystematiek, waardoor werkgevers personeel het hele jaar flexibel kunnen inzetten om de roosters rond te krijgen.

Bindend veiligheidsprotocol

Andere eisen van de twee bonden zijn: invoeren van een automatische prijscompensatie per 1 januari 2027 waardoor de lonen automatisch meestijgen met de inflatie, een bindend veiligheidsprotocol waardoor afspraken overal gelijk zijn en stagiaires, afschaffen van maximum aantal reiskilometers en leerlingen mogen niet worden ingezet als vervanging van gediplomeerde medewerkers.

De huidige cao loopt af op 31 augustus 2026. Onder de cao vvt vallen ruim 487.000 medewerkers.