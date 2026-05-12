Honderden verpleegkundigen geven gastlessen op Dag van de Verpleging   

Met deze gastlessen willen de zorgprofessionals aan de jongere generatie het juiste beeld schetsen en ze enthousiast maken voor een baan in de zorg.

Uit een peiling die beroepsvereniging V&VN heeft gehouden onder 3400 zorgprofessionals blijkt dat twee derde van de verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten morgen opnieuw voor het vak zou kiezen. Er zijn ook dingen die ze anders zouden willen zien. Meer aandacht voor agressie tijdens de opleiding en meer tijd krijgen voor om stagiaires te begeleiden. Ook is er de unanieme wens dat ‘’voor eens en altijd de clichés over het werk in de zorg de wereld uit worden geholpen”.

Stagebegeleiding

Zorgprofessionals merken nu al de gevolgen van het tekort aan collega’s. Dat tekort bedraagt nu zo’n 50.000 tot 60.000 mensen. Dit kan oplopen tot ruim 260.000 in 2034. Bij zo’n 70 procent van de tekorten gaat het om banen in de verpleegkunde en de verzorging. V&VN-voorzitter Bianca Buurman: “Het is dus noodzakelijk dat meer jongeren gaan kiezen voor een baan in de zorg. Uit de peiling van V&VN komt namelijk ook naar voren dat 84 procent van de verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten het belangrijk vindt om jongeren te begeleiden tijdens stages en aan het begin van hun loopbaan. Maar 40 procent geeft aan daar niet genoeg tijd en ruimte voor te krijgen en dat is echt zonde. Dan is er kans op vroegtijdige afhakers in de zorg.”

Agressie

Bijna 90 procent van de 3200 ondervraagden geeft in de peiling aan dat de nieuwe generatie zorgprofessionals beter moet worden voorbereid op incidenten met agressie op het werk. “Het is noodzakelijk om tijdens de opleiding hier al aandacht aan te schenken en zo de toekomstige generatie verpleegkundigen en verzorgenden weerbaarder te maken,” zegt Buurman.

Misvattingen

Behalve het feit dat veel zorgprofessionals trots zijn op hun beroep, maakt de peiling duidelijk dat verpleegkundigen en verzorgenden genoeg hebben van het stereotype beeld dat er is van de zorg, zegt Buurman: “Duizenden zorgprofessionals hebben de moeite genomen om op te schrijven waar ze he-le-maal klaar mee zijn. Dat je bijvoorbeeld alleen maar billen wast, dat het een vrouwenberoep is, dat het geen vak is maar een roeping en dat je altijd in het ziekenhuis werkt. Het is tijd om een einde te maken aan deze onderwaardering van het vak. Het is complex werk en vergt kennis en voortdurende scholing.”

GENeratie Zorg

V&VN wil met de actie GENeratie Zorg met gastlessen op scholen haar steentje bijdragen om de instroom bij de zorgopleidingen te verhogen. Maar volgens Buurman is dat niet genoeg: “We vinden dat het nieuwe kabinet met een concreet arbeidsmarktplan voor onmisbare beroepen moet komen. Zelf hebben we goede ideeën ervoor: een pot geld voor goede stages, korting op collegegeld of stagegarantie. In het coalitieakkoord staat weliswaar dat meer moet worden ingezet op de essentiële beroepen, maar nét bij de sector zorg ontbreken een financiële onderbouwing en concrete (streef)getallen. Voor defensie en onderwijs staan die cijfers er wel, leg mij eens uit waarom! Intussen dreigen er nog steeds bezuinigingen, zoals de eigen bijdrage in de wijk. Ik mis politieke ambitie op het gebied van zorg, terwijl we echt straks meer mensen nodig hebben die voor jouw zieke vader of hulpbehoevende buurvrouw zorgen.”