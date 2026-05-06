ActiZ adviseert hogere reiskostenvergoeding, maar vreest effect op lonen

Werkgeversorganisatie ActiZ denkt dat een verhoging van de reiskostenvergoeding voor zorgverleners ten koste gaat van toekomstige loonstijgingen. ActiZ raadt zorgaanbieders wel aan om de reiskostenvergoeding te verhogen vanwege de stijgende brandstofprijzen.

De branchevereniging adviseert leden om de reiskostenvergoeding voor medewerkers met 2 cent per kilometer te verhogen. Het gaat om een tijdelijke verhoging zolang de brandstofprijzen stijgen. ActiZ-voorzitter Westerlaken: “Zorgprofessionals moeten hun werk kunnen doen zonder dat zij zelf financieel bijleggen voor noodzakelijke reiskosten.”

Tarieven verhogen

Dat ActiZ bij dit advies waarschuwt voor de loonontwikkeling, komt omdat werkgevers die extra kosten volgens ActiZ niet direct vergoed krijgen. ActiZ vraagt het kabinet om de tarieven te verhogen. Daarmee moet dan voorkomen worden dat de stijgende kosten gevolgen hebben voor ‘een marktconforme loonstijging’.

Steunpakket kabinet

Het kabinet kondigde in april een steunpakket van 950 miljoen euro aan om de dreigende energiecrises het hoofd te bieden. In dit pakket zit een verhoging van de belastingvrije reiskostenvergoeding van 23 naar 25 cent per kilometer. Probleem is dat cao vvt een reiskostenvergoeding kent van slechts 19 cent per kilometer. Minister van Economische Zaken en Klimaat, Heleen Herbert, heeft werkgevers opgeroepen dit soort fiscale voordelen meer te benutten.