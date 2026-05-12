Friesland bundelt ANW-zorg in één regionaal coördinatiepunt

Zorgprofessionals kunnen met één telefoontje snel de juiste ondersteuning inschakelen.

Ouderenzorgorganisaties

Het initiatief is genomen door de vijf grootste ouderenzorgorganisaties in Friesland: Alliade, Kwadrant, Noorderbreedte, Patyna en ZuidOostZorg. Met het COF ANW is de bereikbaarheid, triage en inzet van artsen en verpleegkundigen provinciebreed georganiseerd, in nauwe samenwerking met de thuiszorgorganisaties Kwadrant, Antonius en Thuiszorg Het Friese Land die de nachtzorg in de regio verzorgen.

Samenwerking

“Door de ANW-zorg gezamenlijk en regionaal te organiseren ontstaat een betere inzet van beschikbare capaciteit”, zegt Karine van der Kraan, bestuurder van ZuidOostZorg en voorzitter van de stuurgroep van het COF-ANW. “Wat dit bijzonder maakt, is dat vijf organisaties hun avond-, nacht- en weekendzorg op deze manier samenbrengen en daar gezamenlijk verantwoordelijkheid voor nemen. Dat vraagt vertrouwen en afstemming, maar levert ook veel op. Tegelijkertijd is deze stap noodzakelijk, omdat de druk op deze zorg al jaren toeneemt door vergrijzing en complexere zorgvragen. We zien dat de uitdagingen in Friesland groter worden dan wat organisaties afzonderlijk kunnen oplossen.”

Huisartsen

Het COF is in Friesland al bekend als coördinatiepunt voor ouderenzorg, onder andere als verwijspunt voor huisartsen overdag. Met de uitbreiding naar ANW-zorg groeit het COF verder uit tot een centrale schakel in de regionale zorginfrastructuur. Een belangrijke stap daarin is de samenwerking met Dokterswacht Friesland. Het COF ANW is gevestigd in het TriageCenter van Dokterswacht in Heerenveen, waar vanaf 11 mei professionals uit de ouderenzorg en huisartsenspoedzorg dicht bij elkaar werken. Dit maakt het mogelijk om sneller te schakelen en patiënten beter te begeleiden naar passende zorg.