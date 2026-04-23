Verzekeraars en vvt-bestuurders lanceren stichting die omkijken naar elkaar normaal moet maken

Brabantse ouderenzorgbestuurders, het ETZ, CZ en Coöperatie VGZ hebben de stichting Nederland Ontzorgt Elkaar gelanceerd. Met de donderdag gelanceerde publiekscampagne ‘Oogje op jou, oogje op mij’ willen de veertig partners dat mensen elkaar en de zorg ontzorgen.

Uit een peiling onder duizend Brabantse inwoners blijkt dat de bereidheid om elkaar te ondersteunen groot is. 45 procent helpt weleens een buur en bijna de helft wil zich nog actiever inzetten voor de eigen buurt. Ondertussen blijven veel hulpvragen onzichtbaar. 58 procent van de ondervraagde Brabanders geeft aan dat mensen in de buurt niet altijd weten wie hulp nodig heeft. En slechts 18 procent vraagt buren om hulp.

Kleine gebaren

De stichting stelt dat in een tijd van individualisering, vergrijzing, eenzaamheid en polarisatie het natuurlijke contact tussen mensen onder druk staat. “Hierdoor staan informele (buurt)netwerken onder druk, terwijl juist die netwerken essentieel zijn voor preventie, vroegsignalering en onderlinge hulp”, aldus Nederland Ontzorgt Elkaar. De publiekscampagne Oogje op jou, oogje op mij moet de daad- en handelingsverlegenheid verkleinen.

De campagne stimuleert inwoners in actie te komen met kleine, alledaagse gebaren, zoals een buur helpen met het tillen van zware boodschappen, de hond uitlaten, een praatje maken of even checken hoe het gaat. “Met Nederland Ontzorgt Elkaar wil ik bijdragen aan een nieuwe norm waarin dat vanzelfsprekend is en niemand ongezien blijft”, reageert Mireille de Wee, Mijzo-bestuurder en voorzitter van de stichting. “Oogje op jou, oogje op mij laat zien hoe kleine gebaren het verschil maken en zo bouwen we samen aan een samenleving waarin de zorg beschikbaar blijft voor wie die echt nodig heeft.”

IZA-samenwerking

Nederland Ontzorgt Elkaar is ontstaan vanuit 24 vvt-organisaties in Midden- en West-Brabant, waaronder Thebe, Groenhuysen, tantelouise, Surplus, Avoord Zorggroep Elde Maasduinen en de Wever. De bestuurders hebben de samenlevingsopdracht om naar elkaar om te kijken op tafel gelegd bij de samenwerkende partijen in het Integraal Zorgakkoord (IZA). “Vanuit deze IZA-samenwerking is breed draagvlak ontstaan, samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties.”

De stichting werkt de komende tijd aan een samenwerking tussen zorg, overheid en het bedrijfsleven. Inmiddels zijn er veertig partners aangehaakt, waaronder het vrijwilligersplatform Nlvoorelkaar, dat met de publiekscampagne handelingsperspectief biedt om goede intenties om te zetten in actie. “De grote maatschappelijke opgaven van deze tijd vragen om meer dan systemen en regels”, reageert Clemens Piena, wethouder en bestuurder van de stichting. “Met deze beweging maken we omkijken naar elkaar weer concreet en logisch.”