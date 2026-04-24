HilverZorg breidt unieke samenwerking met huisarts uit

HilverZorg breidt de samenwerking met huisarts Jan Wind uit. De structurele en nauwe betrokkenheid van een huisarts binnen het woonzorgcentrum in Hilversum is uniek binnen Nederland.

“Voor veel bewoners voelt de overgang van thuis naar intramurale zorg als een ingrijpende stap. Eén van de grootste zorgen: het loslaten van de vertrouwde eigen huisarts. Wij doorbreken dit patroon”, aldus locatiemanager Yvonne Broekhaus. Huisarts Jan Wind, voor veel bewoners van de afdelingen Magnolia én Jasmijn een bekend gezicht, zet zijn werk nu voort op de locatie zelf. Hij werkt daarin samen met de specialisten ouderengeneeskunde.

Huisarts en specialist ouderengeneeskunde

Waar in de meeste woonzorgcentra uitsluitend een specialist ouderengeneeskunde de medische zorg levert, combineert HilverZorg de expertise van beide disciplines. De specialist ouderengeneeskunde blijft eindverantwoordelijk voor de medische behandeling en vormt samen met psycholoog, fysiotherapeut en ergotherapeut het behandelteam. Maar door de samenwerking merken beide zorgorganisaties dat er minder verwijzingen naar het ziekenhuis zijn.

Aan de andere kant ervaart de huisarts dat hij extra kennis opdoet, die hij ook inzijn eigen praktijk kan gebruiken. In de praktijk vindt de huisarts nu sneller afstemming met de specialist ouderengeneeskunde. Huisarts Jan Wind: “In de samenwerking kunnen we het langer thuis wonen van ouderen in de wijk ook bevorderen.”

Gerelateerd nieuws

24 apr 2026 HilverZorg breidt unieke samenwerking met huisarts uit
8 apr 2026 Snellere doorstroom met komst van regionaal transferpunt in Assen
10 mrt 2026 Twaalf organisaties ondertekenen intentieovereenkomst voor bestendiging MooiMaasvallei
18 feb 2026 ZN: alle IZA-plannen voor centrale zorgcoördinatie zijn goedgekeurd
16 feb 2026 Haags verwijspunt gaat wijkverpleging centraal coördineren

