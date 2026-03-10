Twaalf organisaties ondertekenen intentieovereenkomst voor bestendiging MooiMaasvallei

De ondertekenaars, die een onderdeel vormen van alle samenwerkingspartners in MooiMaasvallei, spreken hiermee hun gezamenlijke ambitie uit om de gezondheid van circa 130.000 inwoners duurzaam te verbeteren.

Burgerkracht Limburg, Dichterbij, Gemeente Bergen, Gemeente Gennep, Gemeente Land van Cuijk, GGD Hart voor Brabant, GGZ Oost-Brabant, Pantein, Sint Anna, Sociom, Syntein en Synthese willen de transitie van zorg naar gezondheid versnellen. Met deze transitie willen zij bereiken dat inwoners zo lang mogelijk zelfredzaam kunnen blijven, er veel aandacht is voor gezondheid, leefstijl en leefomgeving en dat de medewerkers van de verschillende organisaties goed en met slimme toepassingen samenwerken.

MooiMaasvallei

Met de huidige samenwerking binnen MooiMaasvallei werken de organisaties aan een krachtige en breed gedragen beweging. Om succesvol te blijven in de toekomst is het noodzaak deze beweging vast te houden, ook na de looptijd van het Integraal Zorgakkoord (IZA), en verder uit te bouwen. Daarom onderzoeken de partijen gezamenlijk welke samenwerkingsvorm het beste past bij deze regionale gezondheidsaanpak. Het ondertekenen van de intentieovereenkomst is een eerste stap in het vervolg van de al ingezette beweging richting een sterke, brede en duurzame samenwerking voor gezondheid in de regio.

