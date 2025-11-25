Staatssecretaris Pouw-Verweij steunt wijkkliniek

Demissionair staatssecretaris voor langdurige zorg, Nicki Pouw-Verweij ziet veel waarde in het concept van de wijkkliniek. Zij noemt de wijkkliniek een positieve stap in de beweging naar passende zorg.

Dat blijkt uit antwoorden van de demissionaire staatssecretaris op Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving op Skipr.

Wijkkliniek Amsterdam stopt

De WijkKliniek ging zeven jaar geleden van start als specialistische herstelafdeling in verpleeghuis Eben Haëzer. Het doel was om ouderen met een acute, medische zorgvraag te behandelen in een omgeving die voor hun herstel beter is dan een ziekenhuis. Maar na zeven jaren experimenteren maakten Cordaan en Amsterdam UMC bekend dat ze de stekker uit de wijkkliniek trokken. Het lukte de zorgaanbieders niet om met zorgverzekeraar Zilveren Kruis tot een structurele bekostiging te komen.

Tien wijkklinieken

Daarmee verdwijnt de wijkkliniek niet uit heel Nederland, maar alleen uit Amsterdam, benadrukt Pouw-Verweij. “Ik zie veel waarde in het concept van de wijkkliniek”, schrijft de staatssecretaris. Ze wijst erop dat het concept al navolging heeft gekregen bij ZZG Zorggroep, Pantein en De Zorgcirkel. De ambitie van zorgverzekeraars is om het aantal wijkklinieken in 2026 uit te breiden naar tien.

Onderzoek NZa en Zorginstituut

Bovendien gaan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland in gesprek met Cordaan, Amsterdam UMC en Zilveren Kruis om te begrijpen wat er is gebeurd en om lessen te trekken. Pouw-Verweij vindt het niet bij haar rol passen om zorgverzekeraars te dwingen bij bepaalde zorgaanbieders in te kopen.

Ambulancevervoer

Cordaan en Amsterdam UMC botsten met Zilveren Kruis onder meer over het ambulancevervoer. In de gezamenlijke visie van zorgverzekeraars op het concept wijkkliniek is opgenomen: “De afdeling is gepositioneerd in de directe nabijheid van een SEH, waarbij geen ambulancevervoer nodig is voor de verplaatsing van de patiënt”.

Medische eindverantwoordelijkheid

Ook de medische eindverantwoordelijkheid was een twistpunt. Cordaan en Amsterdam UMC wilden die beleggen bij de medisch specialist in het ziekenhuis: de klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde. Verzekeraars willen dat de specialist oudergeneeskunde die verantwoordelijkheid draagt.