Zilveren Kruis: ‘De WijkKliniek is in huidige vorm niet toekomstbestendig’

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis laat weten nog altijd in het ‘algemeen concept wijkkliniek’ te geloven. Directeur Zorginkoop Peter Langenbach ondersteunt de gezamenlijke ambitie van Zorgverzekeraars Nederland om tien klinieken te hebben per eind 2026.

Afbeelding gegenereerd met AI

“Wij vinden het oprecht ontzettend jammer dat De WijkKliniek Amsterdam per 1 december haar deuren sluit”, schrijft Langenbach in een bericht aan Zorgvisie.

Hij verwijst in zijn reactie op het stuk dat Zorgvisie vorige week wijdde aan de sluiting van ‘Amsterdam’, naar het landelijk leernetwerk acute ouderenzorg. Dat werd speciaal opgezet om leerervaringen in de verschillende wijkkliniek-proeftuinen te monitoren en delen. In 2023 en 2024 zijn er nog vier proeftuinen gestart buiten Amsterdam. In 2025, zo laat Langenbach weten, hebben de zorgverzekeraars het experiment met de proeftuinen geëvalueerd.

Ruimte voor verbetering

Langenbach: “De WijkKliniek Amsterdam heeft goede resultaten laten zien, maar er was ook ruimte voor verbetering. Ook zagen we dat de proeftuinen onderling verschillen van vorm. Op basis van deze evaluatie hebben zorgverzekeraars een herijkte visie ontwikkeld op het algemene concept wijkkliniek. Met als doel het concept toekomstbestendiger te maken via een doorontwikkeling van wijkklinieken naar regionale ouderenklinieken. (…)”

Volgens Langenbach was er tussen Zilveren Kruis en Cordaan overeenstemming dat de huidige vorm van De WijkKliniek Amsterdam onvoldoende toekomstbestendig was. Verbeteringen op bedrijfsmatig vlak waren noodzakelijk. En dat is opvallend gezien de reactie van Cordaan-bestuursvoorzitter Ronald Schmidt vorige week. Hij verklaarde aan Zorgvisie de visie die de zorgverzekeraars afgelopen zomer op de het concept wijkkliniek formuleerden, niet te accepteren.

Beide organisaties zijn sinds 2018 samen met het Amsterdam UMC betrokken bij de ontwikkeling van het concept wijkkliniek. In datzelfde jaar werd de eerste wijkkliniek gerealiseerd, in de Amsterdamse Bijlmermeer.

Onvoldoende grip

“Onvoldoende grip op de instroom en het onvoldoende kunnen meebewegen van capaciteit met de zorgvraag speelden hierbij een rol”, aldus Langenbach. “Er zijn door partijen gesprekken gevoerd over de vorm waarin De WijkKliniek zou kunnen worden voortgezet. In deze gesprekken is het helaas niet gelukt om op alle punten overeenstemming bereiken. Ten aanzien van de locatie, de inzet van de specialist ouderengeneeskunde en de klinisch geriater is het niet gelukt om nader tot elkaar te komen.”

Langenbach bevestigt de splijtzwam van het ambulancevervoer. “Wat betreft de locatie is in de ZN-visie opgenomen: ‘de afdeling is gepositioneerd in de directe nabijheid van een SEH, waarbij geen ambulancevervoer nodig is voor de verplaatsing van de patiënt’.”

Regionale ouderenkliniek

Ook houdt hij voor de wijkkliniek vast aan de medisch eindverantwoordelijke positie van de specialist oudergeneeskunde. “Afhankelijk van de zorgvraag van de patiënt en de ervaring van de specialist oudergeneeskunde kan de geriater in meerdere of mindere mate betrokken zijn. Cordaan en het Amsterdam UMC zien dit anders.”

Langenbach eindigt met het onderstrepen van de verschillen in visie op de wijkkliniek tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Langenbach: “Wij geloven echt in het algemeen concept wijkkliniek, zijnde een regionale ouderenkliniek.”