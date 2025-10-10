Skipr

Cordaan en Amsterdam UMC stoppen met WijkKliniek

,

De WijkKliniek in Amsterdam Zuidoost  gaat op 1 december 2025 sluiten. Het concept van de  kliniek, waarin ouderenzorgaanbieder Cordaan en Amsterdam UMC samenwerken, past niet in de nieuwe visie van Zorgverzekeraars Nederland, aldus de organisatie.

De WijkKliniek ging zeven jaar geleden van start als specialistische herstelafdeling in verpleeghuis Eben Haëzer. Het doel was om ouderen met een acute, medische zorgvraag te behandelen in een omgeving die voor hun herstel beter is dan een ziekenhuis.

Uitbreiding onvoldoende gelukt

De zorgverzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, wilden – samen met andere zorgpartners – de WijkKliniek verder uitbreiden naar andere locaties in Nederland, maar dat is onvoldoende gelukt, laten Cordaan en Amsterdam UMC weten:

“Dat betreuren wij. Zorgverzekeraars Nederland heeft daarna gekozen voor een doorontwikkeling vanuit een nieuwe visie, die op twee cruciale punten afwijkt van onze WijkKliniek. Ten eerste willen de zorgverzekeraars deze acute, medische zorg alleen inkopen als het wordt aangeboden als onderdeel van een geriatrische revalidatie-afdeling van de VVT, die gesitueerd is in ziekenhuizen met een Spoedeisende Hulp (SEH). En dus niet meer in een verpleeghuis, zoals nu nog het geval is.
 Ten tweede vinden de zorgverzekeraars dat een specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk moet zijn voor de behandeling. Cordaan en Amsterdam UMC zien dit anders. Wij vinden dat de verantwoordelijkheid juist bij een medisch specialist zoals een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde moet liggen, aangezien het om acute, medische ouderenzorg gaat.”

Patiënten en medewerkers

Tijdens gesprekken tussen de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars is het niet gelukt om nader tot elkaar te komen. Daarnaast bleek een alternatief voorstel van Cordaan niet aan te sluiten op de nieuwe visie van de zorgverzekeraars. Cordaan en Amsterdam UMC zien daarom geen andere keuze dan de WijkKliniek per 1 december 2025 te sluiten. Dit betekent dat deze patiënten weer aangewezen zullen zijn op zorg binnen het ziekenhuis.

Cordaan wil de collega’s van de WijkKliniek behouden voor de organisatie en gaat daarom op korte termijn met hen in gesprek.

