Sneller passende nazorg voor CVA-patiënten Zuid-Limburg

Maastricht UMC+ en Zuyderland Medisch Centrum werken samen met de geriatrische revalidatiezorg in Zuid-Limburg aan een vernieuwde aanpak voor CVA-patiënten. Hierdoor krijgen ouderen die een beroerte hebben gehad sneller de juiste zorg.

Specialisten ouderengeneeskunde van Zuyderland Geriatrische Revalidatie Zorg, MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram, Cicero Zorggroep en Vitala+ sluiten twee keer per week aan bij de multidisciplinaire overleggen (MDO’s) van de neurologieafdelingen van Maastricht UMC+ en Zuyderland Medisch Centrum. Samen met revalidatieartsen beoordelen zij direct welke vorm van nazorg het beste aansluit bij de situatie en herstelkansen van patiënten.

White label CVA-triage

Bijzonder aan deze samenwerking is dat de specialisten ouderengeneeskunde niet triëren voor hun eigen organisatie, maar voor de hele regio Zuid-Limburg. Dit wordt ook wel White label CVA-triage genoemd: een gezamenlijk nazorgadvies waarbij niet de organisatie, maar de patiënt centraal staat.

Dankzij deze werkwijze ontvangt het ziekenhuis direct een passend en regionaal afgestemd advies. En er is geen aanvullende triage door de afzonderlijke revalidatiezorg nodig. Dit voorkomt onnodig lange ziekenhuisopnames en patiënten kunnen sneller starten met de revalidatie.