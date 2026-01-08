Skipr

Zoveel uur bespaart Aafje met de afschaf van de verplichte dubbele medicatiecontrole

,

De dubbele medicatiecontrole was voor veel medewerkers een doorn in het oog. Daarom is Aafje op haar zeventien verpleeghuis- en twee revalidatielocaties gestopt met de verplichte dubbele medicatiecontrole.

Aafje werd geïnspireerd door de Twentse vvt-organisatie Carintreggeland, die begin 2023 de verplichte dubbele controle afschafte.

Kopiëren

Tijdens het anderhalf jaar durende traject waren zo’n tachtig zorgprofessionals betrokken. Inmiddels is de verplichte dubbele medicatiecontrole op alle locaties afgeschaft. Het aantal dubbele controles is 90 procent gedaald. In 2025 leverde dat Aafje een tijdsbesparing van 12.424 uur op.

De nieuwe werkwijze leidt niet tot meer fouten. Medewerkers zijn tevreden met de nieuwe werkwijze. In Zorgvisie vertellen bestuursvoorzitter Guy Buck en projectleider Ray Hooi over hun aanpak, resultaten en vervolgplannen. Zij hopen dat meer vvt-organisaties met de verplichte dubbele medicatiecontrole stoppen om de regeldruk in de zorg terug te dringen.

Meer over:OuderenzorgPassende zorgPersoneel

