Zorggroep Elde Maasduinen start met VanThuisUit

In navolging van tanteLouise start ook Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) met VanThuisUit. Dit zorgconcept, waarin het vergroten van zelfstandigheid centraal staat, opent op 2 maart zijn deuren in Boxtel.

Het dag- en doecentrum gaat uit van active aging: het (opnieuw) aanleren van vaardigheden ook op latere leeftijd en het bevorderen van zelfredzaamheid. ZGEM richt zich met VanThuisUit op mensen met dementie, Parkinson en niet aangeboren hersenletsel. “Ook andere ouderen kunnen hier terecht voor hulp om langer zelfstandig, vitaal en verbonden te wonen in de eigen woonomgeving of buurt”, meldt de vvt-organisatie.

Opening

VanThuisUit werkt met vier onderdelen: een kiosk, een dag- en doe-centrum, twee tweepersoons logeerappartementen en een zogenoemd Thuis Actief Zelfstandig-team. “Dat team kan onder meer bij mensen thuis kijken wat nodig is en ondersteunen dat het opnieuw aangeleerde ook thuis goed gaat.”

Inwoners uit de gemeente Boxtel kunnen bij VanThuisUit terecht. De zorgindicaties – die een criteria vormen om mee te doen – komen uit verschillende financieringsstromen. Op maandag 2 maart openen ZGEM-bestuursvoorzitter Miranda de Vries en wethouder Wim van der Zanden de VanThuisUit-locatie. De gemeente Boxtel ondersteunt de plannen met opstartfinanciering voor 2026 en 2027. De financiering van de zorg werkt over de schotten heen.