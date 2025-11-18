Skipr

Vernieuwende herstel- en revalidatiezorg in Noord- en Midden-Drenthe

,

Onder de naam Novare verlenen de voormalige geriatrische revalidatiecentra Boshof van Icare en Anholt van Interzorg de herstel- en revalidatiezorg in Noord- en Midden-Drenthe voortaan samen.

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen werkt nauw samen met de revalidatiecentra.

Drie zorgorganisaties

Dennis van Achthoven, directeur/bestuurder bij Icare, is “supertrots” dat de drie organisaties op dit punt staan. “Om dit samen te doen vraagt veel lef. Maar wij doen het. We zijn van papier en praten naar doen gegaan, en naar samen doorontwikkelen en leren.” Het idee ontstond al zo’n tien jaar geleden. Elly van der Woude, directeur INNService bij Interzorg: “Met Novare is die samenwerking meer dan gerealiseerd. Want Icare en Interzorg verlenen vanaf nu ook fysiek samen op twee locaties de herstel- en revalidatiezorg, en één van die locaties is in het WZA.”

Zorgtransformatie

Icare, Interzorg en het WZA voelen de gedeelde verantwoordelijkheid om de herstel- en revalidatiezorg in de regio beschikbaar te houden. Daarom werken ze vanuit het IZA-transformatieprogramma Herstelgerichte zorg samen aan vernieuwende zorgconcepten. Met vroeg ingezette herstelzorg, gezamenlijke triage, afbuigen vanaf de SEH en thuisrevalidatie. De samenwerkingspartners kregen voor hun transformatieprogramma 3 miljoen euro aan IZA-gelden.

Meer over:OuderenzorgRevalidatieSamenwerkingZiekenhuizen

13:27 Vernieuwende herstel- en revalidatiezorg in Noord- en Midden-Drenthe
