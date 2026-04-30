Aafje investeert ruim 50 miljoen in zorgvastgoed

In Rotterdam-IJsselmonde wordt locatie Meerweide herontwikkeld tot een zogeheten ouderenhub. Aafje kiest daarbij bewust voor nieuwbouw in plaats van renovatie, om beter te kunnen inspelen op de veranderende en complexere zorgvraag. Ook het nieuwe woon- en revalidatiecomplex Molenlei maakt deel uit van deze strategie.

In beide locaties wordt zorgtechnologie breed toegepast. Zo zijn slimme badkamers en plafondliften standaard aanwezig. Deze voorzieningen moeten niet alleen het comfort van bewoners vergroten, maar ook zorgprofessionals ondersteunen en de fysieke belasting van het werk verminderen.

Onderdeel van de wijk

Daarnaast krijgen de locaties een bredere functie in de wijk. Meerweide biedt ruimte aan onder meer een huisartsenpraktijk, kinderopvang en een dagcentrum. Bij Molenlei worden faciliteiten gedeeld met de H. Bernadettekerk.

Aafje is een zorgorganisatie voor ouderen in Rotterdam en omstreken en heeft 6.500 medewerkers die werken in thuiszorgtak of in de verpleeghuizen van de organisatie.