CIZ stapt over op nieuw ict-systeem: snoeien in werkvoorraad moet achterstand voorkomen

Het Centrum Indicatiesteling Zorg (CIZ) stapt op 30 juni over op een nieuw cliëntsysteem. De overstap leidt een aantal weken tot een lagere productiviteit, meldt minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport). “Om te voorkomen dat wettelijke termijnen in gevaar komen en wachttijden oplopen, neemt het CIZ vooraf maatregelen.”

Eind deze maand stapt CIZ over van Portero naar Apoyo. Vanaf die dag dienen zorgprofessionals aanvragen in via het nieuwe zorgaanbiedersportaal van het cliëntsysteem: CIZorgportaal.

Gebruiksvriendelijk

Met het nieuwe cliëntsysteem wil CIZ meebewegen met de dubbele vergrijzing, complexere aanvragen, personeelsschaarste en toenemende werkdruk. Het nieuwe systeem verbetert volgens het indicatie-instituut de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het indicatieproces.

Voor zorgprofessionals heeft CIZ onder meer het Kennisplein ingericht; een centrale plek met overstapinformatie, hulpmiddelen, nieuws en antwoorden op veelgestelde vragen.

Achterstand voorkomen

In een recente Kamerbrief meldt minister Sterk dat de overstap gepaard gaat met een aantal weken lagere productiviteit, ‘veroorzaakt door tijdelijke systeemonderbrekingen, training en gewenning’. Om te voorkomen dat wettelijke termijnen in gevaar komen en wachttijden oplopen, neemt het CIZ vooraf maatregelen. “Daarbij stuurt het CIZ vooral op het beperken van de werkvoorraad, omdat achterstanden lastig in te halen zijn.”

Onder de maatregelen vallen onder meer het verkort afhandelen van een beperkt aantal indicatieaanvragen. Sterk meldt dat deze maatregelen een aantal jaar terug ook zijn ingezet om de werkvoorraad terug te dringen en de doorlooptijden te behalen. “Het CIZ monitort wekelijks of de ingezette maatregelen nodig blijven en of de risico’s voldoende beheerst worden”, besluit de minister.

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