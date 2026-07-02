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Bestuursvoorzitter ’s Heeren Loo gaat naar Espria

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Ernst Klunder wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van zorgconcern Espria. Op dit moment is hij de bestuursvoorzitter van de grootste Nederlandse gehandicaptenzorgorganisatie ’s Heeren Loo.

Klunder start op 1 november 2026 bij Espria, waar hij samen met Roos Leber (CFO) en Grietje van Buiten (COO) de raad van bestuur gaat vormen. 

André Rouvoet, voorzitter van de raad van commissarissen, is overtuigd van Klunders ervaring en leiderschap. “Met Ernst Klunder halen we een bestuurder binnen die bewezen heeft complexe zorgorganisaties succesvol te kunnen leiden. Zijn brede ervaring, maatschappelijke betrokkenheid en verbindende leiderschapsstijl sluiten uitstekend aan bij de koers van Espria.” 

Klunder wil zich inzetten voor Espria vanuit zijn visie “om mensen zoveel mogelijk een gewoon leven te laten leiden, met eigen regie en zelfstandigheid waar dat kan”.

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