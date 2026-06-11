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Thema: Vvt
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V&VN presenteert nieuwe Beter Doen-lijst voor vvt en ziekenhuizen

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Na drie ‘Beter Laten’-lijsten introduceert V&VN voor het eerst een Beter Doen-lijst. Deze nieuwe lijst bevat een top 5 van richtlijnen voor de wijkverpleging, het verpleeghuis en de ziekenhuiszorg.

In 2017, 2023 en 2025 verschenen de Beter Laten-lijsten met verpleegkundige handelingen die niet werken of zelfs schade kunnen veroorzaken. Op donderdag 11 juni verschijnt de nieuwe tegenhanger: een lijst met interventies die verpleegkundigen en verzorgenden juist wel zouden moeten toepassen.

Wijkverpleging

De aanbevelingen zijn gericht op het versterken van zelfstandigheid en eigen regie van patiënten en cliënten, het verbeteren van gezondheidsuitkomsten en het verhogen van de kwaliteit van leven.

In de wijkverpleging ligt de nadruk onder meer op het beter integreren van beweging in het dagelijks leven. Ook wordt gepleit voor nauwere samenwerking met buurtvoorzieningen om beweegzorg te organiseren, evenals voor het structureel inzetten en borgen van beweegtechnologie. Daarnaast adviseert de lijst om tijdens de intake zorgvuldig te beoordelen of isolatiemaatregelen nodig zijn om de kans op besmetting met infectieziekten of ziekteverwekkers te verkleinen. Voor bepaalde ziektebeelden wordt verder aangeraden om informatie via verschillende communicatiemiddelen helder over te brengen.

Ziekenhuiszorg

In het verpleeghuis ziet V&VN eveneens ruimte voor verbetering. De beroepsvereniging benadrukt het belang van een betere samenwerking met informele zorgverleners, een zinvolle inzet van technologie bij de daginvulling van bewoners en het stimuleren van meer beweging in het dagelijks leven.

Ook voor de ziekenhuiszorg bevat de lijst concrete aanbevelingen. Zo wordt bij patiënten die een operatie ondergaan een doelgericht vochtbeleid en het bewaken van bloedsuikerwaarden binnen specifieke streefwaarden aangeraden, om de kans op wondinfecties te verkleinen. Daarnaast spoort de lijst zorgverleners aan om patiënten voorafgaand aan een operatie te laten douchen of baden en hen goed te informeren over het herkennen van een wondinfectie. Bij terminale patiënten met een droge mond wordt het gebruik van luchtbevochtigers en watervernevelaars aanbevolen om klachten te verlichten.

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Meer over:OuderenzorgPassende zorgPersoneelWijkverplegingZiekenhuizen

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